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Thể thao World Cup 2026

Hàng trăm trẻ sơ sinh mang tên Haaland

  • Thứ hai, 13/7/2026 10:46 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Cơn sốt mang tên Erling Haaland không chỉ bùng nổ trên sân cỏ mà còn lan rộng tới các bệnh viện phụ sản tại Peru.

Haaland trở thành hiện tượng ở World Cup 2026.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Đăng ký Hộ tịch Quốc gia Peru (Reniec), hàng trăm gia đình đã quyết định đặt tên con theo ngôi sao tuyển Na Uy sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại World Cup 2026.

468 trẻ sơ sinh được đăng ký với tên "Haaland", trong khi 91 bé trai được cha mẹ đặt luôn tên đầy đủ "Erling Haaland". Phần lớn trường hợp được ghi nhận trong những tuần diễn ra World Cup và tăng mạnh sau khi Na Uy giành quyền vào tứ kết.

Theo quy định ở Peru, cha mẹ được quyền tự do lựa chọn tên cho con miễn không mang ý nghĩa xúc phạm hay phản cảm. Phát ngôn viên Reniec, ông Ivan Torres, cho biết việc người dân Peru lấy cảm hứng từ các ngôi sao bóng đá để đặt tên con đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc.

"Haaland giờ cũng là người Peru rồi. Những ngôi sao bóng đá lớn luôn truyền cảm hứng để người dân đặt cho con mình những cái tên nổi tiếng và khác biệt", ông Torres nói.

Sức hút của Haaland đến từ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026. Tiền đạo 25 tuổi là một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu. Anh ghi 7 bàn, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil.

Haaland không phải cái tên duy nhất được người Peru yêu thích. Theo thống kê của Reniec, hiện có 3.402 người mang tên Messi và 292 người được đăng ký với tên đầy đủ Lionel Messi. Bên cạnh đó, Peru còn ghi nhận 1.185 người mang tên Cristiano Ronaldo, 1.241 người tên Yamal, 238 người tên Mbappe và đặc biệt có tới 33.809 người mang tên Neymar.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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