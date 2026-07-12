HLV Stale Solbakken xác nhận Erling Haaland kiệt sức và gặp vấn đề ở chân khi Na Uy thua tuyển Anh với tỷ số 1-2 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Haaland bị rút ra khỏi sân ở thời điểm Na Uy cần bàn thắng.

"Đó không phải là quyết định khó khăn, bởi Haaland thật sự kiệt sức. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy sớm hơn khoảng 10 phút", chiến lược gia người Na Uy chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Theo Solbakken, Haaland phải thi đấu với cường độ rất cao xuyên suốt giải đấu. Ngoài dấu hiệu xuống sức, tiền đạo thuộc biên chế Man City còn gặp chấn thương nhẹ ở chân sau một pha va chạm trong hiệp hai.

"Cậu ấy cống hiến tất cả. Sau nhiều trận đấu liên tiếp, Haaland không còn đủ thể lực. Thêm vào đó là một cú va chạm khiến chân cậu ấy bị đau, nên chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định thay người", HLV Solbakken nói thêm.

Haaland rời sân ở hiệp phụ, nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen. Tuy nhiên, tiền đạo của Crystal Palace không thể tạo ra sức ép như người đồng đội, khiến hàng công Na Uy đánh mất mũi nhọn nguy hiểm nhất trong những phút cuối.

Dù phải dừng bước ở tứ kết, Haaland vẫn khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ. Tiền đạo 26 tuổi ghi tới 7 bàn sau 5 trận, trở thành một trong những chân sút hay nhất giải đấu. Anh ngồi ngoài ở trận vòng bảng thua Pháp 1-4.

Trong khi đó, tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham để giành vé vào bán kết. Dù thất bại, Na Uy vẫn có thể tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.