Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Haaland kiệt sức

  • Chủ nhật, 12/7/2026 16:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Stale Solbakken xác nhận Erling Haaland kiệt sức và gặp vấn đề ở chân khi Na Uy thua tuyển Anh với tỷ số 1-2 ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Haaland bị rút ra khỏi sân ở thời điểm Na Uy cần bàn thắng.

"Đó không phải là quyết định khó khăn, bởi Haaland thật sự kiệt sức. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy sớm hơn khoảng 10 phút", chiến lược gia người Na Uy chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Theo Solbakken, Haaland phải thi đấu với cường độ rất cao xuyên suốt giải đấu. Ngoài dấu hiệu xuống sức, tiền đạo thuộc biên chế Man City còn gặp chấn thương nhẹ ở chân sau một pha va chạm trong hiệp hai.

"Cậu ấy cống hiến tất cả. Sau nhiều trận đấu liên tiếp, Haaland không còn đủ thể lực. Thêm vào đó là một cú va chạm khiến chân cậu ấy bị đau, nên chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định thay người", HLV Solbakken nói thêm.

Haaland rời sân ở hiệp phụ, nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen. Tuy nhiên, tiền đạo của Crystal Palace không thể tạo ra sức ép như người đồng đội, khiến hàng công Na Uy đánh mất mũi nhọn nguy hiểm nhất trong những phút cuối.

Dù phải dừng bước ở tứ kết, Haaland vẫn khép lại một kỳ World Cup đáng nhớ. Tiền đạo 26 tuổi ghi tới 7 bàn sau 5 trận, trở thành một trong những chân sút hay nhất giải đấu. Anh ngồi ngoài ở trận vòng bảng thua Pháp 1-4.

Trong khi đó, tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham để giành vé vào bán kết. Dù thất bại, Na Uy vẫn có thể tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng tứ kết World Cup.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Haaland ôm Bellingham sau trận gây phẫn nộ

Sáng 12/7, Erling Haaland tiến đến ôm người bạn thân Jude Bellingham thay vì an ủi các đồng đội sau khi Na Uy thua tuyển Anh 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

6 giờ trước

Tại sao Na Uy được đá lại phạt góc dù Haaland phạm lỗi?

Quyết định cho đá lại phạt góc dù tước bàn thắng của Na Uy trong trận thua 1-2 tuyển Anh xuất phát từ quy định đặc biệt của IFAB vừa áp dụng tại World Cup 2026.

10 giờ trước

Quyết định khó hiểu với Haaland

Erling Haaland bị rút khỏi sân khi Na Uy đang cần bàn gỡ trước tuyển Anh, khiến Gary Neville cùng giới chuyên môn và người hâm mộ ngỡ ngàng.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Haaland Erling Haaland Tuyển Anh Tuyển Na Uy Haaland

    Đọc tiếp

    Bản sao của Mata khiến CĐV MU dậy sóng

    Bản sao của Mata khiến CĐV MU dậy sóng

    3 phút trước 17:22 12/7/2026

    0

    Salford City khiến cộng đồng người hâm mộ MU lầm tưởng Juan Mata trở lại nước Anh để ký hợp đồng với đội bóng đang thi đấu ở League Two.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý