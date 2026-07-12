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Thể thao World Cup 2026

Quyết định khó hiểu với Haaland

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Erling Haaland bị rút khỏi sân khi Na Uy đang cần bàn gỡ trước tuyển Anh, khiến Gary Neville cùng giới chuyên môn và người hâm mộ ngỡ ngàng.

Haaland rời sân khi Na Uy đang rất cần bàn thắng.

Sáng 12/7, Haaland rời sân giữa hai hiệp phụ trận tứ kết World Cup 2026, thời điểm Na Uy bị Anh dẫn 1-2 và rất cần bàn thắng. Quyết định của ban huấn luyện đội bóng Bắc Âu lập tức tạo ra tranh luận.

Theo The Sun, các bình luận viên, trong đó có cựu danh thủ Gary Neville, tỏ ra khó hiểu. Na Uy khi ấy không còn nhiều thời gian để cứu vãn trận đấu, trong khi Haaland là chân sút nguy hiểm nhất của họ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đặt câu hỏi về việc rút tiền đạo 25 tuổi. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ cho rằng Haaland không còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu.

"Nếu Haaland bị thay ra, rõ ràng cậu ấy không thể tiếp tục. Các nhân viên y tế đã xoa bóp cho cậu ấy trước hiệp phụ", một CĐV bình luận.

Một ý kiến khác nhận xét Haaland kiệt sức khi bước vào hiệp phụ. Thậm chí, có người chỉ ra tiền đạo Man City gần như đi bộ từ phút 70. Dấu hiệu xuống sức của chân sút Na Uy xuất hiện rõ trong giai đoạn cuối trận.

Haaland cũng không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng trước hàng thủ tuyển Anh. Một số CĐV cho rằng tiền đạo 25 tuổi đóng góp hạn chế trong phần lớn thời gian có mặt trên sân với chỉ hai pha dứt điểm bằng đầu. Tranh cãi càng lớn khi một bàn thắng của Na Uy bị từ chối trong trận đấu vì pha phạm lỗi của Haaland.

Dù vậy, việc rút Haaland khỏi sân khi Na Uy ở thế bám đuổi vẫn gây bất ngờ. Chân sút Man City là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Bắc Âu tại World Cup năm nay và đang có 7 bàn tại giải.

Quyết định mạo hiểm của ban huấn luyện khiến Na Uy mất đi mũi nhọn nguy hiểm nhất trong thời điểm quyết định. Kết quả, những cố gắng của đại diện Bắc Âu trong 15 phút hiệp phụ thứ hai là không đủ để mang về bàn gỡ hoà. Na Uy chấp nhận thất bại 1-2 trước Anh và nhìn đối thủ bước vào bán kết.

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Đào Trần

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