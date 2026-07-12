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Thể thao World Cup 2026

Pickford đi vào lịch sử tuyển Anh

  • Chủ nhật, 12/7/2026 06:20 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Jordan Pickford trở thành cầu thủ tuyển Anh ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup khi bắt chính trước Na Uy ở tứ kết sáng 12/7.

Pickford lập kỷ lục trong màu áo tuyển Anh tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Ngay khi trận tứ kết World Cup 2026 bắt đầu, Pickford đã đi vào lịch sử bóng đá Anh. Thủ môn 32 tuổi có lần thứ 18 ra sân tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, qua đó vượt kỷ lục cũ của thủ môn huyền thoại Peter Shilton.

Shilton cùng Harry Kane có 17 lần khoác áo tuyển Anh tại World Cup. John Stones đứng ngay sau với 16 trận. Với lần thứ 6 bắt chính tại giải năm nay, Pickford độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách.

Cột mốc của thủ thành Everton càng đáng chú ý khi trận gặp Na Uy cũng đánh dấu lần thứ 30 liên tiếp anh ra sân cho tuyển Anh tại các giải đấu lớn. Pickford duy trì vị trí số một trong khung gỗ "Tam sư" kể từ World Cup 2018 tại Nga.

Harry Kane cũng chạm một cột mốc đặc biệt ở trận tứ kết. Tiền đạo của Bayern Munich có lần thứ 120 khoác áo tuyển Anh, cân bằng thành tích của Wayne Rooney. Kane hiện chỉ còn kém kỷ lục 125 trận của Shilton.

"Ở những trận gần đây, tuyển Anh bước vào giai đoạn mà mọi người kỳ vọng chúng tôi phải thắng. Giờ là tứ kết và toàn đội cần thể hiện phiên bản tốt nhất của mình", Kane chia sẻ trước trận.

Đội trưởng tuyển Anh thừa nhận "Tam sư" chưa đạt đến giới hạn tại World Cup 2026. Anh tin vòng knock-out là thời điểm đội bóng của Thomas Tuchel phải nâng tầm màn trình diễn.

"Tôi vẫn nghĩ đội còn có thể đạt tới những cấp độ cao hơn, điều chúng tôi chưa thực sự làm được tại giải đấu này. Bây giờ là lúc thể hiện điều đó", Kane nhấn mạnh.

Pickford và Kane cùng ra mắt World Cup vào năm 2018. Tám năm sau, bộ đôi trụ cột tiếp tục ghi dấu ấn bằng những cột mốc lịch sử trong màu áo tuyển Anh.

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Đào Trần

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