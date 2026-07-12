Bàn thắng của Bellingham lẽ ra phải bị hủy bỏ

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy rạng sáng 12/7 chứng kiến một tình huống gây tranh cãi lớn liên quan đến bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham.

Bóng chạm vào camera trên không trước bàn gỡ hòa của Jude Bellingham.

Ở những phút cuối hiệp một trên sân Miami (Mỹ), thủ môn Orjan Nyland của Na Uy thực hiện quả phát bóng lên. Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy trái bóng chạm vào hệ thống camera treo trên cao (sky camera) trước khi đổi hướng và rơi xuống vị trí của Elliott Anderson. Tiền vệ tuyển Anh nhanh chóng chuyền cho Anthony Gordon, trước khi tân binh Barcelona kiến tạo để Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy.

Theo Luật thi đấu của FIFA, nếu bóng chạm vào vật thể bên ngoài sân, chẳng hạn như camera treo phía trên mặt sân, trọng tài phải cho trận đấu bắt đầu lại bằng một quả thả bóng (drop ball). Điều đó đồng nghĩa với việc pha tấn công của tuyển Anh lẽ ra không được tiếp tục và bàn thắng của Bellingham đáng ra không được công nhận.

Cựu trọng tài Premier League, Mark Clattenburg, cũng cho rằng VAR hoàn toàn có thể can thiệp trong tình huống này. Phát biểu trên đài Fox, ông nhấn mạnh việc bóng chạm camera nằm trong chuỗi tấn công dẫn đến bàn thắng, thuộc phạm vi xem xét của VAR. Theo ông Clattenburg, tổ VAR lẽ ra phải phát hiện và thông báo cho trọng tài chính Clement Turpin.

Bàn thua khiến HLV Stale Solbakken của Na Uy tức giận. Hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh chiến lược gia này liên tục trao đổi với trọng tài Turpin khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Nhiều cầu thủ Na Uy cũng vây quanh vị vua áo đen để phản ứng về tình huống hiếm gặp.

Trước đó, Na Uy là đội mở tỷ số nhờ pha lập công đầy bất ngờ của Andreas Schjelderup.

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.