Tranh cãi ở bàn thua của tuyển Anh

Sáng 12/7, Harry Kane tố bị phạm lỗi trước khi Na Uy mở tỷ số vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026, nhưng trọng tài và VAR đều nói không.

Berg được cho là chạm vào bóng trước nên VAR xác định đây là pha tranh chấp hợp lệ.

Phút 36 trên sân Miami (Mỹ), Patrick Berg cướp bóng từ chân Kane ở khu vực giữa sân, mở ra pha phản công nhanh cho đại diện Bắc Âu. Ngay lập tức, đội trưởng tuyển Anh ngã xuống sân, giơ tay phản ứng dữ dội và liên tục yêu cầu trọng tài thổi phạt vì cho rằng mình bị phạm lỗi. Tuy nhiên, tiếng còi không vang lên và trận đấu vẫn tiếp tục.

Bóng được triển khai sang cánh trái cho Andreas Schjelderup. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Benfica xử lý một nhịp trước khi tung cú dứt điểm từ góc hẹp. Quỹ đạo bóng đi cực kỳ hiểm hóc, găm thẳng vào góc xa sau khi chạm mép trong cột dọc, khiến thủ môn Jordan Pickford hoàn toàn bó tay.

Siêu phẩm của Schjelderup lập tức khiến cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một số ca ngợi khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ người Na Uy, trong khi không ít người tin rằng bàn thắng không nên được công nhận vì Kane bị phạm lỗi trong tình huống khởi nguồn.

Bàn thắng ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi. Nhiều CĐV tuyển Anh cho rằng Berg phạm lỗi với Kane trong tình huống cướp bóng mở đầu pha phản công, nên trọng tài phải cho "Tam sư" hưởng quả đá phạt. Tuy nhiên, Berg chạm bóng trước khi va chạm với Kane, vì vậy đây được xem là pha tranh chấp hợp lệ và bàn thắng của Schjelderup được công nhận.

Sau khi bóng nằm gọn trong lưới, Kane tiếp tục bao vây trọng tài để phản đối, nhưng quyết định không thay đổi. Tổ VAR cũng không yêu cầu trọng tài xem lại màn hình ngoài sân, đồng nghĩa các trọng tài video đánh giá pha cướp bóng của Berg là hợp lệ và không tồn tại "lỗi rõ ràng, hiển nhiên" để can thiệp.