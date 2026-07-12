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Thể thao World Cup 2026

Bellingham 'đá yêu' vào Haaland

  • Chủ nhật, 12/7/2026 05:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 12/7, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy trên sân Miami (Mỹ) nóng lên ngay từ trước giờ bóng lăn với khoảnh khắc thú vị giữa Jude Bellingham và Erling Haaland.

Khoảnh khắc đáng yêu giữa Bellingham và Haaland.

Trong lúc hai đội chuẩn bị ra sân, máy quay ghi lại cảnh Bellingham tiến đến phía sau và tung một cú "đá yêu" vào Haaland. Tiền vệ tuyển Anh tỏ ra đầy tinh nghịch khi trêu chọc người bạn thân từng sát cánh tại Borussia Dortmund, trước khi cả hai chia tay để lần lượt gia nhập Real Madrid và Man City.

Hình ảnh hài hước nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của người hâm mộ. Dù thân thiết ngoài sân cỏ, Bellingham và Haaland không còn chỗ cho tình bạn khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Cả hai trở thành đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Hiệp một diễn ra với thế trận giằng co, trước khi Na Uy tạo nên khác biệt ở phút 36. Andreas Schjelderup bất ngờ tung cú dứt điểm từ góc hẹp bên cánh trái. Pha bóng có vẻ là một quả tạt, nhưng quỹ đạo hiểm hóc đưa bóng bay thẳng vào góc xa, khiến thủ thành Jordan Pickford hoàn toàn bất lực và giúp đại diện Bắc Âu vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dồn vào thế khó, tuyển Anh gia tăng sức ép bằng những tình huống không chiến nhưng không đạt hiệu quả. Khi tưởng như hiệp một sẽ khép lại với lợi thế dành cho Na Uy, "Tam sư" tìm được bàn gỡ ở phút bù giờ đầu tiên.

Anthony Gordon thực hiện đường chuyền thông minh xuyên tuyến để Bellingham bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Tiền vệ của Real Madrid vượt qua sự truy cản của hàng thủ Na Uy trước khi tung cú sút chéo góc quyết đoán, đánh bại thủ môn Orjan Nyland, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

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