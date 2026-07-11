Beckham gây chú ý trên sân tập tuyển Anh

Harry Kane là một trong những người dành thời gian trao đổi với Beckham. Đội trưởng tuyển Anh tiết lộ cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc. "Ông ấy chỉ chúc chúng tôi may mắn. Sau hầu hết trận đấu, Beckham đều nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc", Kane chia sẻ. Ảnh: Reuters.