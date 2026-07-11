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Thể thao World Cup 2026

Beckham gây chú ý trên sân tập tuyển Anh

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

David Beckham bất ngờ xuất hiện tại buổi tập của tuyển Anh trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Na Uy sẽ diễn ra vào rạng sáng 12/7.

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Cựu danh thủ David Beckham cùng hai con trai tới thăm thầy trò HLV Thomas Tuchel trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Na Uy. Sự xuất hiện của huyền thoại "Tam sư" nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: Reuters.
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Theo The Sun, Beckham tạo điều kiện để tuyển Anh sử dụng sân tập của Inter Miami, CLB mà ông đồng sở hữu tại Mỹ. Cựu tiền vệ MU sau đó trực tiếp có mặt, theo dõi buổi tập và trò chuyện với một số cầu thủ. Ảnh: Reuters.
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Harry Kane là một trong những người dành thời gian trao đổi với Beckham. Đội trưởng tuyển Anh tiết lộ cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc. "Ông ấy chỉ chúc chúng tôi may mắn. Sau hầu hết trận đấu, Beckham đều nhắn tin cho tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc", Kane chia sẻ. Ảnh: Reuters.
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Chuyến thăm của Beckham diễn ra trước thời điểm tuyển Anh bước vào thử thách lớn tại World Cup 2026. Đối thủ của "Tam sư" là Na Uy, đội tuyển tạo nên bất ngờ lớn khi loại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.
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Beckham từng có 115 lần khoác áo tuyển Anh và giữ băng đội trưởng trong nhiều năm. Vì vậy, sự hiện diện của ông được xem như nguồn động viên tinh thần cho thế hệ hiện tại trước trận đấu quan trọng. Ảnh: Reuters.
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Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, huyền thoại của MU kiếm bộn tiền nhờ xuất hiện trong quảng cáo ở quãng nghỉ tiếp nước ở World Cup 2026. Trước vòng tứ kết, con số mà Beckham kiếm được vượt mốc 20 triệu USD. Ảnh: Reuters.
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Beckham dành thời gian cùng Victoria theo dõi trận đấu giữa Argentina và Cape Verde diễn ra tại Miami hôm 4/7. Đây cũng là lần đầu tiên vợ Beckham xuất hiện trên khán đài để theo dõi một trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

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Đào Trần

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