Khoảnh khắc World Cup: Lời tạm biệt một thế hệ vàng

9.

Lamine Yamal vẫn mang đến một màn trình diễn ấn tượng dù không ghi bàn hay kiến tạo ở trận đấu này. Thần đồng 18 tuổi dẫn đầu với 80 lần chạm bóng, trong đó có tới 12 lần trong vùng cấm đối phương và tung ra 6 cú sút. Với 4 pha rê bóng thành công cùng 4 lần bị phạm lỗi, sự cơ động của anh bên hành lang phải là chìa khóa giúp Tây Ban Nha duy trì áp lực.