Khoảnh khắc World Cup: Lời tạm biệt một thế hệ vàng

Ở trận đấu thứ hai tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào 2h sáng ngày 11/7, Bỉ và Tây Ban Nha chạm trán nhau trong bối cảnh "La Roja" được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Dẫu vậy, bằng lối chơi khoa học và thực dụng, thầy trò Rudi Garcia vẫn gây ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch EURO.
Phút 30, Tây Ban Nha vươn lên dẫn 1-0 sau pha dàn xếp tấn công bài bản. Pedro Porro phối hợp ăn ý với Lamine Yamal bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào vùng cấm. Cú dứt điểm của Dani Olmo khiến thủ thành Thibaut Courtois không thể bắt dính bóng. Chớp thời cơ, Fabian Ruiz băng vào đá bồi cận thành làm tung lưới đối thủ, cụ thể hóa ưu thế ép sân của "La Roja" từ đầu trận.
Tới phút 41, tuyển Bỉ bất ngờ đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ quả tạt chính xác bên hành lang cánh phải của Timothy Castagne, Charles De Ketelaere chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Unai Simon. Đây là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại World Cup 2026, chấm dứt chuỗi 609 phút giữ sạch lưới của "La Roja".
Bước ngoặt không may xảy ra với tuyển Bỉ khi Courtois dính chấn thương đùi sau nỗ lực cản phá ở phút 67. Dù cố gắng thi đấu sau khi được chăm sóc y tế, anh vẫn buộc phải rời sân ở phút 71 để nhường chỗ cho Senne Lammens.
Phút 88, sau cú sút xa của trung vệ trẻ Pau Cubarsi, thủ môn Lammens mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng bật ra ngay tầm chân đối phương. Chỉ mất chưa đầy hai phút sau khi vào sân, Mikel Merino có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.
Bên ngoài sân, thủ thành Courtois tỏ ra thất thần sau khi chứng kiến sai lầm của người đàn em. Dẫu vậy, anh vẫn lên tiếng bảo vệ và an ủi Lammens khi trận đấu kết thúc.
Merino tiếp tục sắm vai "siêu dự bị" khi giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ với tỷ số chung cuộc 2-1. "La Roja" giành quyền vào chơi trận bán kết World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò Luis de la Fuente vào ngày 15/7 tới sẽ là đối thủ nhiều duyên nợ Pháp.
Thất bại này cũng được coi là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của tuyển Bỉ. Những Romelu Lukaku hay Kevin De Bruyne cuối cùng cũng không thể giúp "Quỷ đỏ" hiện thực hóa giấc mơ vàng World Cup. Thầy trò Rudi Garcia chính thức dừng chân tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.
Lamine Yamal vẫn mang đến một màn trình diễn ấn tượng dù không ghi bàn hay kiến tạo ở trận đấu này. Thần đồng 18 tuổi dẫn đầu với 80 lần chạm bóng, trong đó có tới 12 lần trong vùng cấm đối phương và tung ra 6 cú sút. Với 4 pha rê bóng thành công cùng 4 lần bị phạm lỗi, sự cơ động của anh bên hành lang phải là chìa khóa giúp Tây Ban Nha duy trì áp lực.
Niềm vui của người hâm mộ Tây Ban Nha trên khán đài. Kể từ lần vô địch vào năm 2010, "La Roja" có thêm một cơ hội lớn để mơ mộng về chiếc cúp vàng World Cup dưới thời huấn luyện viên De la Fuente.