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Thể thao World Cup 2026

Cách khóa chặt Haaland

  • Thứ bảy, 11/7/2026 16:09 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tuyển Anh được khuyên không nên tập trung kèm Erling Haaland mà phải vô hiệu hóa "bộ não" Martin Odegaard để cắt đứt nguồn cung bóng cho chân sút nguy hiểm của Na Uy.

Haaland là chân sút cực kỳ đáng sợ của Na Uy.

Sau 4 trận ở World Cup 2026, Haaland ghi tới 7 bàn. Tiền đạo thuộc biên chế Man City lập cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, đưa Na Uy lần đầu vào tứ kết. Đối mặt với tiền đạo đạt phong độ cao, tuyển Anh được dự báo gặp thử thách cực đại. Tuy nhiên, cựu thủ môn Ngoại hạng Anh Brad Friedel cho rằng việc chỉ chăm chăm phong tỏa Haaland là không đủ.

"Bạn không thể ngăn chặn hoàn toàn Erling Haaland. Cậu ấy không chạm bóng quá nhiều trong mỗi trận đấu. Điều quan trọng là phải hạn chế những đường chuyền hướng đến cậu ấy", Friedel chia sẻ với SPORTbible.

Theo cựu thủ thành người Mỹ, nếu tuyển Anh để các hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh của Na Uy thoải mái tạt bóng, ngay cả những trung vệ hàng đầu thế giới cũng rất khó thắng Haaland trong các pha không chiến.

"Bạn phải ngăn bóng đến chân Haaland. Dù vậy, cậu ấy vẫn có thể tự tạo cơ hội từ những tình huống tưởng chừng vô hại. Đó là phẩm chất đặc biệt của một tiền đạo đẳng cấp", Friedel nhận định.

Chìa khóa nằm ở Odegaard. Trước Brazil, Odegaard chỉ chuyền hỏng đúng 1 lần trong 53 đường chuyền ở hiệp một, liên tục điều tiết nhịp độ và mở ra cơ hội cho đồng đội. "Tuyển Anh phải hạn chế tầm ảnh hưởng của Odegaard. Cậu ấy chạm bóng nhiều nhất và quyết định cách Na Uy triển khai tấn công", Friedel nhấn mạnh.

Dù vậy, ông cũng cảnh báo Na Uy không phải đội bóng chỉ biết dựa vào Haaland và Odegaard. Những cái tên như Antonio Nusa hay Oscar Bobb đủ khả năng tạo ra khác biệt. Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy diễn ra vào lúc 4h ngày 12/7.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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