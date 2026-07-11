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Thể thao World Cup 2026

HLV Na Uy: 'Tuyển Anh chịu áp lực lớn hơn'

  • Thứ bảy, 11/7/2026 09:00 (GMT+7)
  • 8 phút trước

HLV Staale Solbakken khẳng định tuyển Anh phải gánh chịu áp lực lớn trước màn so tài với Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 lúc 4h ngày 12/7.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Solbakken khẳng định: "Tuyển Anh chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi. Còn với Na Uy, điều quan trọng nhất là tạo áp lực lên chính màn trình diễn của mình. Khi trận đấu diễn ra, tôi không nghĩ các cầu thủ còn bận tâm đến áp lực. Trên sân chỉ đơn giản là 11 đấu 11. Những câu chuyện về áp lực chủ yếu xuất hiện trước giờ bóng lăn.

Chiến lược gia người Na Uy cũng bác bỏ quan điểm cho rằng trận tứ kết sẽ chỉ là màn so tài giữa hai siêu tiền đạo Harry Kane và Erling Haaland. Theo ông, dù cả hai đều là những chân sút hàng đầu thế giới và có thể tạo ra khác biệt, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của cả tập thể.

Phát biểu của HLV Na Uy phần nào cho thấy sự tự tin của đội bóng Bắc Âu trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Anh sẽ phải chứng minh bản lĩnh của một ứng viên vô địch để vượt qua thử thách mang tên Haaland và các đồng đội.

Cuộc đối đầu tại Miami đánh dấu cột mốc lịch sử với Na Uy với lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup. Hành trình của đại diện Bắc Âu gây tiếng vang khi đánh bại Bờ Biển Ngà ở vòng knock-out để ghi tên mình vào nhóm 8 đội mạnh nhất.

Trong khi đó, tuyển Anh bước vào trận đấu với không ít nỗi lo về lực lượng. Marc Guehi, Declan Rice và Reece James đều đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, khiến HLV Thomas Tuchel đau đầu trong việc lựa chọn đội hình.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

HLV Na Uy từng chết lâm sàng 7 phút

Trước khi đưa tuyển Na Uy vào tứ kết World Cup 2026, HLV Stale Solbakken từng trải qua khoảnh khắc sinh tử bởi tim ngừng đập suốt 7 phút và được xác nhận là "chết lâm sàng".

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Tuyển Anh Tuyển Anh Tuyển Na Uy Tuyển Anh

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