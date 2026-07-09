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Thể thao World Cup 2026

HLV Na Uy từng chết lâm sàng 7 phút

  • Thứ năm, 9/7/2026 17:35 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Trước khi đưa tuyển Na Uy vào tứ kết World Cup 2026, HLV Stale Solbakken từng trải qua khoảnh khắc sinh tử bởi tim ngừng đập suốt 7 phút và được xác nhận là "chết lâm sàng".

HLV Solbakken từng trải qua thời khắc sinh tử.

Biến cố xảy ra ngày 13/3/2001 khi Solbakken còn khoác áo Copenhagen. Trong một buổi tập, cựu tuyển thủ Na Uy bất ngờ lên cơn đau tim rồi gục xuống sân. Các đồng đội lập tức gọi bác sĩ đội bóng Frank Odgaard, trong khi xe cứu thương tới hiện trường sau khoảng 8 phút.

"Tình trạng của ông ấy là chết lâm sàng. Đó là một phép màu khi ông ấy vẫn còn sống. Tim của Solbakken ngừng đập trong 7 phút", bác sĩ Odgaard nhớ lại.

Solbakken được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải duy trì sự sống bằng máy hỗ trợ và hôn mê suốt 26 giờ. Khi ấy, gia đình ông gần như chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Chiến lược gia 58 tuổi tiết lộ mẹ ông thậm chí bắt đầu lên kế hoạch tổ chức tang lễ.

Các bác sĩ sau đó phát hiện Solbakken mắc dị tật tim bẩm sinh. Một máy tạo nhịp tim được cấy ghép giúp ông vượt qua cửa tử. Dù buộc phải giải nghệ ở tuổi 33, Solbakken nhanh chóng chuyển sang công tác huấn luyện.

"Tôi gần như không cảm nhận được gì. Mọi thứ giống như ai đó tắt công tắc điện. Nhưng trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống", ông nói.

Sau nhiều năm dẫn dắt Copenhagen và từng có thời gian làm việc tại Wolves, Solbakken được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Na Uy cuối năm 2020.

Dưới sự dẫn dắt của ông, thế hệ vàng với Erling Haaland và Martin Odegaard chấm dứt 28 năm chờ đợi bằng tấm vé dự World Cup 2026. Na Uy thi đấu rất hay và lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Họ sẽ chạm trán tuyển Anh vào ngày 12/7.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

Solbakken Tuyển Na Uy Solbakken

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