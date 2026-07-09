Cuộc sống 'chăn bò, làm nông' của Haaland sau bóng đá

Trong lúc cùng tuyển Na Uy chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh vào ngày 10/7, kế hoạch sau khi giải nghệ của Erling Haaland bất ngờ được chia sẻ rầm rộ.

Ước mơ của Haaland sau khi giải nghệ.

Khác với hình dung về một siêu sao bóng đá tiếp tục gắn bó với giới thể thao hay kinh doanh, chân sút của Manchester City cho biết anh muốn trở về cuộc sống bình dị ở quê nhà và trở thành một nông dân.

Haaland sinh ra và lớn lên tại Bryne, vùng nông thôn ở Tây Nam Na Uy, nơi nổi tiếng với những cánh đồng và các trang trại chăn nuôi. Chính tuổi thơ gắn liền với thiên nhiên đã hình thành trong anh tình yêu đặc biệt dành cho cuộc sống thôn quê.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN năm 2022, tiền đạo người Na Uy khẳng định: "Tôi nghĩ mình sẽ có một trang trại nhỏ ở Bryne sau khi giải nghệ. Tôi chưa biết chính xác sẽ ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ nuôi một số loài vật".

Đây không phải lần đầu ngôi sao 25 tuổi thể hiện niềm yêu thích với nông nghiệp. Trước đó, anh ghé thăm nhiều trang trại tại Anh và gây chú ý khi gọi sữa là "siêu thực phẩm", đồng thời tiết lộ đây là yếu tố giúp anh duy trì thể trạng sung mãn và hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Những chia sẻ đó một lần nữa được cộng đồng mạng nhắc lại trong bối cảnh Haaland gây sốt nhờ việc tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026. Tiền đạo của Manchester City ghi 7 bàn, góp công lớn giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào tứ kết.

Trước mắt, Haaland dồn toàn bộ sự tập trung cho cuộc đại chiến với tuyển Anh. Tuy nhiên, câu chuyện về giấc mơ trở thành người nông dân sau khi treo giày tiếp tục khiến nhiều người hâm mộ thích thú, bởi nó cho thấy hình ảnh rất khác của cỗ máy săn bàn hàng đầu thế giới.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.