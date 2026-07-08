Cầu thủ Brazil ngã chổng vó khi tông vào Haaland

Hôm 6/7, Erling Haaland tạo nên khoảnh khắc gây chú ý khi khiến Bruno Guimaraes ngã chổng vó sau pha va chạm đầy sức mạnh.

Trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026, Haaland tiếp tục chứng minh bản thân là tiền đạo toàn diện và đáng sợ bậc nhất thế giới. Bên cạnh cú đúp đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup, chân sút 26 tuổi còn tạo ra một khoảnh khắc khiến mạng xã hội bùng nổ.

Tình huống diễn ra khi Guimaraes chủ động lao vào tranh chấp với Haaland. Tuy nhiên, tiền vệ Brazil lại là người chịu thiệt khi bật ngược trở lại và ngã chổng vó xuống sân, trong khi tiền đạo Na Uy gần như không hề hấn gì. Đoạn video nhanh chóng lan truyền với nhiều CĐV ví Haaland như một "chiến binh Viking" bởi nền tảng thể chất vượt trội.

Không chỉ áp đảo trong những pha va chạm, Haaland còn khiến hàng thủ Brazil choáng váng bằng khả năng chọn vị trí. Ở bàn mở tỷ số, anh ung dung đi bộ từ ngoài vùng cấm trước khi bất ngờ tăng tốc, cắt mặt hậu vệ rồi đánh đầu thành bàn. Trong pha bóng này, anh cũng thể hiện sức mạnh đáng sợ khi húc văng Gabriel Magalhaes.

Tiền đạo Man City sau đó hoàn tất cú đúp, góp công lớn giúp Na Uy tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu. Sau 5 trận tại World Cup 2026, Haaland ghi 7 bàn. Phong độ bùng nổ này tiếp tục nối dài hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của ngôi sao người Na Uy.

Haaland sở hữu 62 bàn thắng chỉ sau 54 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tính cả cấp CLB, anh ghi 359 bàn sau 418 trận, đạt hiệu suất trung bình 0,85 bàn mỗi trận.

Na Uy sẽ chạm trán tuyển Anh ở tứ kết vào lúc 4h ngày 12/7.

Na Uy tái hiện màn ăn mừng thương hiệu sau khi hạ Brazil Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.