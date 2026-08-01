Real Madrid ra tối hậu thư cho Vinicius

Real Madrid không muốn kéo dài đàm phán với Vinicius Junior và sẵn sàng bán tiền đạo người Brazil nếu hai bên không đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Vinicius muốn tăng đãi ngộ nhưng Real không đồng ý. Ảnh: Reuters.

Theo MARCA, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thông báo sẽ không cải thiện đề nghị hiện tại và chờ câu trả lời cuối cùng từ ngôi sao người Brazil trong những ngày tới.

Nếu Vini không chấp nhận các điều khoản mới, ban lãnh đạo Real Madrid sẵn sàng tính phương án bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 để tránh nguy cơ mất trắng.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến tháng 6/2027. Điều đó đồng nghĩa từ ngày 1/1/2027, cầu thủ 26 tuổi có thể tự do đàm phán với CLB khác và rời Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Vì vậy, Real Madrid muốn giải quyết tương lai của Vini trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh. Đội bóng khẳng định lời đề nghị đang đặt trên bàn là mức cuối cùng, không có ý định tăng lương hay thay đổi các điều khoản trong hợp đồng.

Hai bên dự kiến tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Real Madrid hy vọng Vinicius sẽ đồng ý ở lại và tiếp tục là một phần trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, nếu tiền đạo Brazil từ chối, khả năng anh rời đội ngay hè này sẽ được cân nhắc.

Theo AS, ưu tiên của Vinicius vẫn là tiếp tục khoác áo Real Madrid. Dù vậy, anh muốn nhận được sự đảm bảo về vai trò trong dự án mới, đồng thời kỳ vọng mức đãi ngộ tương xứng với vị thế trong đội hình.

Các cuộc thương lượng giữa hai bên đã kéo dài nhiều tháng. Vinicius ký hợp đồng mới vào năm 2022, trước khi Real Madrid chính thức công bố vào tháng 10/2023. Kể từ đó, anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội bóng, nhưng vị thế đó đã bị ảnh hưởng khi Kylian Mbappe nổi lên như trung tâm hàng công của "Los Blancos".

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.