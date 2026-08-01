Chelsea thoát án trừ 6 điểm tại Premier League

Chelsea từng đối mặt nguy cơ bị trừ 6 điểm vì sai phạm thời cựu chủ tịch Roman Abramovich nhưng đã kháng cáo thành công để tránh án phạt nặng.

Chelsea thoát án phạt trừ 6 điểm sau những sai phạm trong quá khứ. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vừa công bố kết quả xử lý những sai phạm tài chính của Chelsea trong quá khứ.

Theo đó, đội chủ sân Stamford Bridge bị phạt 10 triệu bảng vì 74 lần vi phạm quy định liên quan đến phí môi giới, bên thứ ba và các giao dịch chuyển nhượng trong giai đoạn 2009-2022, thời điểm Roman Abramovich còn là chủ sở hữu.

Ban đầu, một ủy ban kỷ luật độc lập của FA quyết định áp dụng án phạt trừ 6 điểm nhưng được treo đến tháng 6/2027, nhưng Chelsea sau đó kháng cáo và thành công.

Hội đồng phúc thẩm cho rằng những sai phạm này không mang lại lợi thế thể thao cho CLB, vì vậy thay án trừ điểm bằng lệnh cấm đăng ký cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng, cũng được treo đến năm 2027.

Các thương vụ liên quan đến những ngôi sao như Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz hay Samuel Eto'o nằm trong diện bị điều tra. Tổng số tiền thanh toán không được báo cáo đầy đủ lên tới 47 triệu bảng, liên quan đến 32 cầu thủ và 18 trường hợp dưới tuổi thành niên.

Chủ sở hữu Chelsea, Todd Boehly đã chủ động báo cáo các bất thường khi tiếp quản CLB vào năm 2022. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, không cầu thủ nào bị cáo buộc có hành vi sai phạm. FA cũng ghi nhận sự hợp tác đặc biệt của Chelsea trong quá trình điều tra. Ban lãnh đạo mới gồm Todd Boehly và Clearlake Capital đã chủ động báo cáo các bất thường sau khi tiếp quản CLB năm 2022.

Chelsea trước đó đã đạt thỏa thuận với UEFA về khoản phạt 8 triệu bảng và nhận án phạt 10,75 triệu bảng từ Premier League liên quan đến những vi phạm tương tự.

FA vẫn tiếp tục điều tra các cá nhân liên quan đến những sai phạm trong giai đoạn Abramovich sở hữu Chelsea. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, không có nhân viên hiện tại nào của đội bóng nằm trong diện bị điều tra.

Với việc tránh được án trừ điểm, Chelsea sẽ không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp trên bảng xếp hạng. Khoản phạt 10 triệu bảng sẽ được FA sử dụng để đầu tư cho bóng đá cơ sở tại Anh.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD