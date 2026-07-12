Ibrahimovic: 'Madueke khiến tuyển Anh đá như chấp người'

Cựu tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chỉ trích màn trình diễn của Noni Madueke ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy sáng 12/7.

Madueke vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Được HLV Thomas Tuchel bố trí đá chính ở cánh phải, Madueke gần như không tạo được dấu ấn trong 45 phút đầu tiên. Ngay ở phút mở màn, cầu thủ của Arsenal nhận đường chuyền đổi cánh thuận lợi từ Elliott Anderson nhưng lại thực hiện quả tạt thiếu chính xác, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Trong phần còn lại của hiệp đấu, cầu thủ 23 tuổi cũng nhiều lần thất bại trong những tình huống đối đầu với hậu vệ cánh của Na Uy.

Bình luận trên đài Fox trong giờ nghỉ giữa hiệp, Ibrahimovic không giấu được sự thất vọng. Cựu danh thủ người Thụy Điển cho rằng tuyển Anh chẳng khác nào thi đấu thiếu người khi Madueke có mặt trên sân.

"Đội tuyển Anh như đang chơi với 10 người. Mỗi lần Madueke có bóng, cậu ấy đều đưa ra quyết định sai và di chuyển quá chậm. Nếu tôi là Thomas Tuchel, tôi sẽ thay cậu ấy ngay vì cậu ấy chẳng làm được điều gì. Ngay cả quãng nghỉ uống nước cũng không giúp cậu ấy cải thiện", Ibrahimovic nhận xét.

Tuchel chỉ đạo riêng Madueke ở quãng nghỉ uống nước. Ảnh: Reuters.

Phát biểu này ám chỉ việc Tuchel dành thời gian chỉ đạo riêng Madueke trong quãng nghỉ uống nước giữa hiệp do thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, những điều chỉnh của chiến lược gia người Đức không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, HLV người Đức lập tức rút Madueke khỏi sân và tung Bukayo Saka vào thay. Dù vẫn đang gặp vấn đề ở gót chân trong suốt giải đấu, ngôi sao Arsenal vẫn được trao cơ hội nhằm tăng sức sáng tạo cho hàng công tuyển Anh.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.