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Thể thao World Cup 2026

Bạn gái Haaland gây sốt

  • Chủ nhật, 12/7/2026 05:54 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Bạn gái của Erling Haaland, Isabel Haugseng Johansen, trở thành tâm điểm trên khán đài trong trận tứ kết giữa Anh và Na Uy rạng sáng 12/7.

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Isabel gây chú ý.

Ngay trước giờ bóng lăn trên sân Miami, Isabel diện một chiếc váy lấy cảm hứng từ quốc kỳ Na Uy để cổ vũ đội tuyển quê nhà. Người đẹp 22 tuổi xuất hiện trên khán đài với tâm trạng háo hức, đồng thời chia sẻ nhiều hình ảnh lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, ở một bức ảnh chụp từ phía sau, chiếc váy còn được in tên "Haaland", thể hiện sự ủng hộ dành cho tiền đạo của Manchester City.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Instagram, nơi Isabel sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho phong cách của cô với những bình luận như "Tuyệt vời", "Quá xinh đẹp" hay "Nữ hoàng".

Isabel và Haaland đều lớn lên tại thị trấn Bryne (Na Uy) và từng thi đấu cho CLB Bryne FK khi còn nhỏ. Dù quen biết từ thời thơ ấu, cả hai chỉ thực sự nảy sinh tình cảm nhiều năm sau.

Theo tiết lộ của Haaland, chính Isabel là người chủ động nhắn tin cho anh vào khoảng năm 2021, thời điểm tiền đạo này đang khoác áo Dortmund tại Đức.

Cuối năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, họ vẫn giữ kín thông tin về tên và khuôn mặt của em bé nhằm bảo vệ cuộc sống riêng tư.

Haaland khiến cầu trường 'nổ tung' Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.

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Duy Luân

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