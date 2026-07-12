HLV Na Uy nổi trận lôi đình sau bàn thua

Bàn thắng của Jude Bellingham giúp tuyển Anh gỡ hòa khiến huấn luyện viên Stale Solbakken tỏ ra cực kỳ tức giận ngay tại khu kỹ thuật của đại diện Bắc Âu.

Huấn luyện viên Stale Solbakken tức giận sau bàn thua của tuyển Na Uy.

HLV Solbakken không giấu nổi sự thất vọng khi trút giận bằng cách ném mạnh chai nước về phía các trợ lý ngay sau bàn thua ở cuối hiệp 1 của tuyển Na Uy. Cơn thịnh nộ của ông bùng phát sau tình huống Bellingham gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh ở phút 45+2.

Nhận đường chuyền thông minh từ Anthony Gordon, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid bứt tốc xâm nhập vòng cấm, loại bỏ sự truy cản của hàng thủ đối phương rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Orjan Nyland.

Trước khi chịu sức ép lớn từ "Tam sư", Na Uy có khởi đầu đầy thuận lợi. Phút 36, Andreas Schjelderup mở tỷ số bằng một siêu phẩm đầy bất ngờ. Từ hành lang trái, cầu thủ này tung cú dứt điểm ở góc cực hẹp mang dáng dấp của một quả tạt, đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Jordan Pickford hoàn toàn bất lực.

Bàn thua bất ngờ buộc tuyển Anh phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các học trò của Thomas Tuchel liên tục dồn ép, song hàng thủ Na Uy đã thi đấu tập trung để hóa giải phần lớn các tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, sự lơ là ở những giây bù giờ cuối cùng khiến đại diện Bắc Âu đánh mất lợi thế dẫn bàn, trực tiếp dẫn đến phản ứng gay gắt của ông Solbakken ngoài đường biên. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trong thế trận giằng co quyết liệt.

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