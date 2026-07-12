Gương mặt 'lạnh như băng' của Rice sau khi bị thay

Sáng 12/7, Declan Rice để lộ biểu cảm thất vọng khi bị HLV Thomas Tuchel rút ra sau hiệp một trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy.

Tiền vệ Arsenal tỏ ra thất vọng.

Ống kính máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc tiền vệ Arsenal ngồi trên băng ghế dự bị với gương mặt căng thẳng, ánh mắt đăm chiêu và gần như không biểu lộ cảm xúc. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Rice không hài lòng với quyết định của ban huấn luyện.

Trong 45 phút đầu tiên, tuyển Anh thi đấu thiếu sức sống và bị Na Uy nhiều lần lấn lướt. Bản thân Rice cũng không để lại nhiều dấu ấn, thường xuyên chậm nhịp trong các pha tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự.

Theo Tribuna, quyết định thay người của Thomas Tuchel không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Thực tế, tiền vệ 27 tuổi có dấu hiệu không đảm bảo thể trạng trong nhiều ngày trước trận đấu.

Nguồn tin cho biết Rice bị ốm trong suốt tuần chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Na Uy. Bên cạnh đó, anh còn phải vật lộn với tình trạng mệt mỏi và quá tải kể từ đầu World Cup 2026, hệ quả của một mùa giải kéo dài và liên tục cày ải trong màu áo Arsenal.

Những vấn đề về thể lực khiến Rice không thể duy trì được nguồn năng lượng quen thuộc ở khu trung tuyến. Tiền vệ này tỏ ra nặng nề trong các pha di chuyển, thiếu sự bùng nổ ở những tình huống tranh chấp và không đạt trạng thái tốt nhất.

Vì vậy, Tuchel quyết định rút Rice khỏi sân ngay sau giờ nghỉ nhằm tránh nguy cơ thể trạng của học trò xấu đi, đồng thời làm mới tuyến giữa.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.