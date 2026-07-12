Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Gương mặt 'lạnh như băng' của Rice sau khi bị thay

  • Chủ nhật, 12/7/2026 06:22 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sáng 12/7, Declan Rice để lộ biểu cảm thất vọng khi bị HLV Thomas Tuchel rút ra sau hiệp một trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy.

Tiền vệ Arsenal tỏ ra thất vọng.

Ống kính máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc tiền vệ Arsenal ngồi trên băng ghế dự bị với gương mặt căng thẳng, ánh mắt đăm chiêu và gần như không biểu lộ cảm xúc. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Rice không hài lòng với quyết định của ban huấn luyện.

Trong 45 phút đầu tiên, tuyển Anh thi đấu thiếu sức sống và bị Na Uy nhiều lần lấn lướt. Bản thân Rice cũng không để lại nhiều dấu ấn, thường xuyên chậm nhịp trong các pha tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự.

Theo Tribuna, quyết định thay người của Thomas Tuchel không hoàn toàn xuất phát từ yếu tố chuyên môn. Thực tế, tiền vệ 27 tuổi có dấu hiệu không đảm bảo thể trạng trong nhiều ngày trước trận đấu.

Nguồn tin cho biết Rice bị ốm trong suốt tuần chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Na Uy. Bên cạnh đó, anh còn phải vật lộn với tình trạng mệt mỏi và quá tải kể từ đầu World Cup 2026, hệ quả của một mùa giải kéo dài và liên tục cày ải trong màu áo Arsenal.

Những vấn đề về thể lực khiến Rice không thể duy trì được nguồn năng lượng quen thuộc ở khu trung tuyến. Tiền vệ này tỏ ra nặng nề trong các pha di chuyển, thiếu sự bùng nổ ở những tình huống tranh chấp và không đạt trạng thái tốt nhất.

Vì vậy, Tuchel quyết định rút Rice khỏi sân ngay sau giờ nghỉ nhằm tránh nguy cơ thể trạng của học trò xấu đi, đồng thời làm mới tuyến giữa.

Phút giây ngẫu hứng cùng Declan Rice Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc trận lượt về với Atletico Madrid sáng 6/5, Declan Rice còn có những giây phút ngẫu hứng, gần gũi với khán giả. Khoảnh khắc hát rap mới đây của tiền vệ người Anh được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Twitter.

Cầu thủ Na Uy hứng bão phẫn nộ vì không chuyền cho Haaland

Sáng 12/7, Alexander Sorloth trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh.

34 phút trước

Haaland như đấu vật với cầu thủ Anh

Sáng 12/7, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh bùng nổ căng thẳng khi Erling Haaland liên tiếp có những pha va chạm quyết liệt với Elliot Anderson.

47 phút trước

Hình ảnh trận gặp Na Uy khiến khán giả Anh nổi giận

Người hâm mộ Anh đồng loạt phàn nàn về góc máy truyền hình trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa "Tam sư" và Na Uy sáng 12/7.

36 phút trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rice Rice

Đọc tiếp

Pickford đi vào lịch sử tuyển Anh

Pickford đi vào lịch sử tuyển Anh

12 phút trước 06:20 12/7/2026

0

Jordan Pickford trở thành cầu thủ tuyển Anh ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup khi bắt chính trước Na Uy ở tứ kết sáng 12/7.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý