Arsenal sẵn sàng chia tay 5 cầu thủ

Arsenal lên kế hoạch thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn nhằm tạo nguồn tài chính cũng như quỹ lương cho hai mục tiêu đình đám là Vinicius Junior và Bruno Guimaraes.

Martinelli có thể rời sân Emirates.

Theo The Independent, ban lãnh đạo "Pháo thủ" sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tới 5 cầu thủ đội một nếu có thể hoàn tất hai thương vụ bom tấn kể trên.

Người đầu tiên nhiều khả năng rời sân Emirates là Christian Norgaard. Tiền vệ người Đan Mạch được cho là đang tiến rất gần đến việc gia nhập Everton và thương vụ có thể sớm được hoàn tất ngay trong tuần tới.

Trên hàng công, Arsenal sẵn sàng hy sinh Gabriel Martinelli. Tiền đạo người Brazil là nhân tố quan trọng dưới thời Mikel Arteta, nhưng nếu Vinicius Junior cập bến Emirates, Martinelli gần như sẽ mất vị trí sở trường ở cánh trái và trở thành ứng viên sáng giá phải ra đi.

Một cái tên gây bất ngờ khác là Viktor Gyokeres. Chân sút vừa gia nhập Arsenal không lâu nhưng vẫn có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng nếu đội bóng cần cân đối tài chính và tái cấu trúc hàng công.

Ngoài ra, Reiss Nelson và Gabriel Jesus cũng không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Mikel Arteta. Bộ đôi này được xem là những cái tên Arsenal sẵn sàng bán đứt nếu nhận được mức giá phù hợp.

Động thái thanh lọc đội hình diễn ra trong bối cảnh Arsenal đẩy mạnh tham vọng chiêu mộ hai tuyển thủ Brazil. Đội bóng thành London được cho là đạt thỏa thuận phí chuyển nhượng khoảng 77 triệu bảng với Newcastle cho Bruno Guimaraes.

Trong khi đó, thương vụ Vinicius phức tạp hơn nhiều. Ngôi sao của Real Madrid còn một năm hợp đồng và chưa đạt thỏa thuận gia hạn với đội bóng Hoàng gia. Arsenal sẵn sàng biến Vinicius thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB để thuyết phục anh chuyển tới Premier League.

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