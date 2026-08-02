Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất ngày 2/8

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Miguel Gutierrez gia nhập Leverkusen từ Napoli với giá 30 triệu euro. Hậu vệ trái người Tây Ban Nha sẽ lấp khoảng trống Alejandro Grimaldo để lại, sau khi anh chuyển sang Atletico Madrid.
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Thủ môn Peter Gulacsi chia tay Leipzig để đến thử sức tại giải Tây Ban Nha trong màu áo Villarreal. "Tàu ngầm vàng" chi 2 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.
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Arsenal mua Christian Norgaard với giá 12 triệu euro từ Brentford nhưng không sử dụng, để rồi bán lại cho Everton với giá 7 triệu euro chỉ sau một mùa giải.
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Lukas Hornicek đạt thỏa thuận gia nhập Newcastle với giá 28 triệu euro. Hợp đồng của thủ thành người CH Czech có thời hạn đến 2031.
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Maghnes Akliouche, tiền vệ tấn công 24 tuổi, được PSG chiêu mộ từ AS Monaco với hợp đồng trị giá 50 triệu euro. Akliouche từng được Liverpool để mắt nhưng anh chọn gia nhập đội đương kim vô địch châu Âu.
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Konstantinos Koulierakis, trung vệ 22 tuổi người Hy Lạp, được AS Roma mua lại từ Wolfsburg với giá 16,5 triệu euro. Ở mùa trước, Koulierakis chơi 29 trận, ghi 4 bàn nhưng không đủ để giúp "Bầy sói" trụ lại Bundesliga.
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Inter để tiền vệ trẻ Ebenezer Akinsanmiro chuyển sang khoác áo Monzo theo dạng cho mượn. Hợp đồng của cầu thủ 21 tuổi hết hạn vào hè năm sau.
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