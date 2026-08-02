Lời nhắc về đẳng cấp của Mbeumo

Bryan Mbeumo chứng minh giá trị trong màu áo MU khi tỏa sáng ở vai trò trung phong.

Mbeumo sắm vai người hùng của MU.

Trong trận giao hữu thuộc Snapdragon Cup diễn ra tại Stockholm, MU đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 để bảo vệ danh hiệu hôm 1/8. Tâm điểm của trận đấu là Mbeumo, người lập cú đúp giúp "Quỷ đỏ" vượt qua đại diện Tây Ban Nha. Điều đáng chú ý là tiền đạo 26 tuổi không thi đấu ở hành lang cánh phải sở trường mà được HLV Michael Carrick bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Quyết định cất Joshua Zirkzee trên băng ghế dự bị và trao cơ hội cho Mbeumo ở vị trí trung phong đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Với tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt cùng sự sắc bén trong khâu dứt điểm, cựu cầu thủ Brentford liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Atletico.

Mbeumo cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tài năng trẻ Shea Lacey trong vai trò hộ công và Amad Diallo bên cánh phải, tạo nên một hàng công giàu sức sống.

Mbeumo gây ấn tượng trước Atletico.

Sau mùa giải đầu tiên khá thành công kể từ khi chuyển đến Old Trafford với mức phí 71 triệu bảng, Mbeumo đang trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Carrick. MU cán đích ở vị trí thứ ba Premier League mùa trước, thành tích khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, tuyển thủ Cameroon khẳng định đó là mục tiêu mà toàn đội luôn hướng đến.

Bên cạnh sự tự tin về tham vọng của đội bóng, chân sút 26 tuổi cũng cho biết anh sẵn sàng thích nghi với mọi yêu cầu chiến thuật. Dù quen thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh, Mbeumo khẳng định bản thân cảm thấy may mắn khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau và luôn cố gắng mang lại giá trị lớn nhất cho đội bóng.

Mùa trước, Mbeumo ghi 12 bàn sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong vai trò trung phong, anh hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược của Carrick khi MU mở màn chiến dịch Premier League 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Hull City vào ngày 22/8.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.