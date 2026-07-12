Haaland ôm Bellingham sau trận gây phẫn nộ

Sáng 12/7, Erling Haaland tiến đến ôm người bạn thân Jude Bellingham thay vì an ủi các đồng đội sau khi Na Uy thua tuyển Anh 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

Haaland cười nói với Bellingham sau trận.

Hình ảnh tiền đạo Man City cười nói và ôm Bellingham nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Haaland đặt tình bạn lên trên tập thể khi không ở lại động viên các đồng đội đang suy sụp.

Đặc biệt, thủ môn Orjan Nyland là người khiến nhiều CĐV xót xa nhất. Người gác đền 35 tuổi bật khóc nức nở sau khi để lọt lưới bàn thua quyết định ở hiệp phụ. Trong khi các cầu thủ Na Uy lần lượt đến an ủi Nyland, Haaland lại xuất hiện bên cạnh Bellingham với cái ôm thân thiết.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận chỉ trích ngôi sao 26 tuổi. Một tài khoản viết: "Các cầu thủ Na Uy đang khóc, còn Haaland lại đi chúc mừng người bạn thân".

Người khác mỉa mai: "Haaland chẳng quan tâm đội nhà thua, điều anh ấy muốn chỉ là gặp Bellingham".

Một ý kiến khác gay gắt hơn: "Nyland suy sụp sau bàn thua, nhưng Haaland lại chỉ mải ôm Bellingham".

Dù vậy, cũng có nhiều CĐV lên tiếng bênh vực tiền đạo người Na Uy. Họ cho rằng việc chúc mừng một người bạn thân sau trận đấu là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp và không có nghĩa Haaland thờ ơ với thất bại của đội nhà.

Trước đó, xuyên suốt trận đấu, Haaland và Bellingham cũng nhiều lần tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ. Cả hai cười đùa khi tranh chấp, thậm chí Bellingham còn tinh nghịch trêu chọc người đồng đội cũ trong một tình huống cố định.

Dù vậy, cái ôm sau trận vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn nhất khi Na Uy chính thức dừng bước ở tứ kết còn tuyển Anh giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Haaland bực bội khi đồng đội không chuyền bóng Sáng 12/7, Erling Haaland tỏ ra thất vọng khi không được Alexander Sorloth chuyền bóng trong thất bại 1-2 của Na Uy trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026.