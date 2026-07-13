Đề nghị mới cho Ederson sau khi lỡ hẹn với MU

Sau khi thương vụ gia nhập MU đổ vỡ, Ederson lập tức được Atalanta đề nghị hợp đồng gia hạn có thời hạn lên tới 5 năm.

Ederson lỡ cơ hội gia nhập MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Serie A đề nghị tuyển thủ Brazil ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm ngay trong tuần tới. Ban lãnh đạo Atalanta vẫn hoàn toàn tin tưởng vào tình trạng thể lực của Ederson, đồng thời khẳng định anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn của CLB.

"Atalanta đưa ra lựa chọn rõ ràng cho Ederson. Anh ký vào bản hợp đồng dài hạn mới để tiếp tục gắn bó với đội bóng hoặc sẽ được đưa lên thị trường chuyển nhượng bởi hợp đồng hiện tại chỉ còn khoảng 10 tháng", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi MU quyết định rút lui khỏi thương vụ. "Quỷ đỏ" xem Ederson là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa, nhưng cuối cùng không thể đạt được thỏa thuận do tuyển thủ Brazil không vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc.

Ederson dính chấn thương sụn chêm đầu gối. Phía MU coi đây là dạng chấn thương không nên xem nhẹ vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến phong độ cũng như tuổi thọ sự nghiệp của một cầu thủ. Do đó, thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Brazil chính thức sụp đổ.

Gia nhập Atalanta năm 2022, Ederson nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng lối chơi cơ động. Anh là một trong những tiền vệ trung tâm ổn định nhất Serie A vài mùa giải gần đây và góp công lớn vào thành công của Atalanta ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Dù cánh cửa đến Old Trafford khép lại, tiền vệ người Brazil khả năng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn cùng Atalanta.

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