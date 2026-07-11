MU hủy thương vụ của tuyển thủ Brazil sau World Cup

MU quyết định hủy chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta sau khi cầu thủ người Brazil không vượt qua cuộc kiểm tra y tế cuối cùng.

MU hủy thương vụ Ederson.

Theo thông tin từ Sky Sport Italy, Ederson đã tiến hành kiểm tra y tế vào ngày 10/7, ngay sau khi kết thúc hành trình cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026. Kết quả đánh giá khiến ban lãnh đạo MU quyết định không tiếp tục hoàn tất hợp đồng, đồng thời gửi thông báo tới Atalanta về việc chấm dứt thỏa thuận.

Trước đó, hai CLB đã thống nhất mức phí chuyển nhượng khoảng 35 triệu bảng từ tháng 6. Tuy nhiên, do Ederson bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup, quá trình kiểm tra sức khỏe được dời lại đến sau khi giải đấu khép lại.

Mối quan tâm lớn nhất của "Quỷ đỏ" xuất phát từ chấn thương sụn chêm đầu gối mà Ederson gặp phải ở mùa giải trước. Chấn thương này từng khiến tiền vệ này phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng trước khi trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là dạng chấn thương không nên xem nhẹ vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến phong độ cũng như tuổi thọ sự nghiệp của một cầu thủ.

Động thái mới của "Quỷ đỏ" tạo nên bất ngờ lớn bởi thương vụ từng được xem gần như đã hoàn tất. Dù vậy, kết quả kiểm tra y tế đã khiến đội bóng thành Manchester thay đổi kế hoạch và quyết định không mạo hiểm đầu tư vào một cầu thủ chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thể trạng.

Ở chiều ngược lại, Atalanta vẫn giữ vững quan điểm rằng Ederson hoàn toàn khỏe mạnh. Đại diện Serie A tin tưởng tiền vệ người Brazil đang đạt trạng thái thể lực tốt nhất và sẵn sàng trở lại tập luyện cũng như thi đấu cùng đội bóng trong mùa giải mới.

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