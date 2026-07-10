Zverev thắng dễ tài năng trẻ tại Wimbledon

Tối 10/7, Alexander Zverev lọt vào trận chung kết Wimbledon 2026 sau khi đánh bại Arthur Pery chỉ sau 3 set (7-6, 6-2, 6-4).

Zverev thắng áp đảo Pery, giành tấm vé vào chung kết Wimbledon.

Trên sân Trung tâm, Alexander Zverev nhập cuộc đầy tự tin khi sớm giành break ở game giao bóng thứ ba của Oliver Pery. Tuy nhiên, tay vợt người Đức không giữ được lợi thế và để đối thủ đòi break ngay sau đó.

Hai tay vợt kéo nhau vào loạt tie-break, nơi Zverev thể hiện bản lĩnh vượt trội. Anh liên tiếp giành mini-break và thắng trắng 7-0 để chiếm ưu thế sau set đầu tiên.

Bước sang set hai, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn nhiều với hạt giống số một. Zverev sớm bẻ game giao bóng của Pery và không mắc sai lầm như ở set mở màn. Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận để thắng 6-2, qua đó tiến gần tấm vé vào chung kết.

Ở set ba, Pery chơi kiên cường khi giữ được hai game giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, đến game thứ ba, Zverev lại tạo ra bước ngoặt với một break quan trọng. Tay vợt người Đức duy trì lợi thế đến hết trận và khép lại chiến thắng với tỷ số 3-0 (7-6 (7-0), 6-2, 6-4) sau 2 giờ 14 phút thi đấu, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Wimbledon.

Đương kim vô địch Roland Garros được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định. Chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp cách đây không lâu cũng giúp Zverev có thêm sự tự tin tại All England Club.

Ở chiều ngược lại, Oliver Pery là hiện tượng thú vị của Wimbledon năm nay. Dù dừng bước ở bán kết, tay vợt người Anh vẫn mang đến nhiều kỳ vọng cho quần vợt xứ sương mù. Với màn trình diễn ấn tượng ở tuổi còn rất trẻ, Pery được kỳ vọng có thể nối tiếp thành công mà Andy Murray từng tạo dựng cho quần vợt Anh.

Với Zverev, đây là trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp trong năm. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng ở cặp bán kết giữa Jannik Sinner và Novak Djokovic.