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Thể thao World Cup 2026

Hà Nội I chia điểm trước Thái Nguyên T&T

  • Thứ sáu, 10/7/2026 20:11 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Hà Nội I bị Thái Nguyên T&T cầm hòa 1-1 trong ngày mặt sân ngập nước tạo nên tình huống ghi bàn hy hữu ở vòng 5 giải nữ VĐQG 2026 chiều 10/7.

Hà Nội I bị Thái Nguyên T&T cầm hòa trên sân ngập nước.

Cơn mưa lớn khiến mặt sân đọng nhiều vũng nước, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn ở cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Trong điều kiện thi đấu khó khăn, đội khách nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà.

Dù vậy, bàn mở tỷ số lại đến theo cách không ai ngờ. Phút 31, đường chuyền dài của Vạn Sự bất ngờ dừng lại vì vũng nước trong vùng cấm, vô tình tạo điều kiện để Lê Thị Trang băng xuống dứt điểm, đánh bại thủ môn Thái Nguyên T&T.

Niềm vui của Hà Nội I chỉ kéo dài 4 phút. Sau tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đối phương, Ngọc Minh Chuyên chớp thời cơ tung cú sút cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sang hiệp hai, Hà Nội I kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là cú sút xa của Biện Thị Hằng ở phút 71 đưa bóng dội xà ngang. Thái Nguyên T&T cũng có những pha phản công đáng chú ý nhưng không bên nào tận dụng thành công, chấp nhận chia điểm sau 90 phút.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN vượt qua TP.HCM II với tỷ số 2-1 trong màn so tài nhiều tranh cãi. Thanh Thúy mở tỷ số bằng pha đánh đầu ngay đầu hiệp hai, nhưng Diệp Xuân Thanh nhanh chóng gỡ hòa cho đại diện phía Nam chỉ sau 4 phút.

Bước ngoặt đến ở phút 86 khi Than KSVN phản ứng quyết liệt sau tình huống bóng chạm tay trong vùng cấm TP.HCM II. Sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài quyết định cho đội bóng vùng Mỏ hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Nhật Lan thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1.

Sau vòng đấu này, Hà Nội I có 10 điểm sau 5 trận, tạm đứng nhì bảng. TP.HCM I vẫn giữ ngôi đầu với 12 điểm và còn một trận chưa đấu, trong khi Thái Nguyên T&T xếp thứ ba với 8 điểm.

Đào Trần

bóng đá nữ Hà Nội Thái Nguyên Thái Nguyên T&T Hà Nội I Than KSVN Ngọc Minh Chuyên Lê Thị Trang

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