CLB cấm cầu thủ Bỉ ra sân đối đầu Tây Ban Nha

Tuyển Bỉ mất Zeno Debast trước trận tứ kết gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng 11/7 sau khi Sporting Lisbon bất ngờ cấm trung vệ này ra sân.

Tuyển Bỉ sẽ không có sự phục vụ của Zeno Debast.

Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA), Debast sẽ không góp mặt ở cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, dù ban huấn luyện tuyển Bỉ tin rằng trung vệ 22 tuổi đủ khả năng thi đấu.

Trong thông báo chính thức, RBFA nhấn mạnh: "Zeno Debast sẽ không thể góp mặt ở trận tứ kết. CLB Sporting Lisbon cho rằng cậu ấy chưa đủ điều kiện thi đấu. Quan điểm này khác với đánh giá của đội ngũ y tế tuyển Bỉ cũng như các chuyên gia y tế của FIFA".

Hiện Debast vẫn tập luyện riêng dưới sự giám sát của bộ phận thể lực thuộc Liên đoàn Bóng đá Bỉ. Trung vệ sinh năm 2003 dính chấn thương đùi khi khoác áo Sporting Lisbon vào cuối tháng 5. Sau đó, anh trở về Bỉ để tiến hành kiểm tra chuyên sâu trước khi được HLV Rudi Garcia điền tên vào danh sách 26 cầu thủ dự World Cup.

Debast bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng. Đến cuộc chạm trán Mỹ tại vòng 16 đội, anh lần đầu được đăng ký trên băng ghế dự bị sau khi kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho tín hiệu tích cực.

Việc Sporting Lisbon kiên quyết không cho Debast ra sân thổi bùng cuộc xung đột giữa CLB và tuyển quốc gia trước trận đấu quan trọng nhất của Bỉ tại World Cup 2026. Sự vắng mặt của trung vệ trẻ được xem là tổn thất đáng kể với "Quỷ đỏ.

Bỉ sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 11/7. Đội thắng sẽ gặp Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.