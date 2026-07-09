FIFA cấp phép đặc biệt cho tuyển Bỉ

Liên đoàn Bóng đá Bỉ vừa quyết định dời đại bản doanh sang sân tập của LA Galaxy sau khi chê mặt cỏ tại Đại học Loyola Marymount không đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn.
Tuyển Bỉ đổi địa điểm tập vì chất lượng mặt sân.
Đội tuyển Bỉ chính thức thay đổi địa điểm tập luyện để chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào ngày 11/7. Thay vì sử dụng sân của Đại học Loyola Marymount (LMU) như kế hoạch ban đầu, thầy trò Rudi Garcia sẽ chuyển đến căn cứ của câu lạc bộ LA Galaxy sau khi FIFA chấp thuận yêu cầu thay đổi khẩn cấp.
Quyết định được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại LMU. Thông báo từ RBFA nêu rõ: "Kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng mặt sân không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết cho các buổi tập của đội tuyển".
Ngay sau đó, kiến nghị xin di dời doanh trại của phía Bỉ được FIFA phê duyệt nhanh chóng, nhằm đảm bảo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới.
Trước những chỉ trích về cơ sở vật chất, phía Đại học Loyola Marymount đưa ra thông tin phản hồi để bảo vệ uy tín của nhà trường. Trong tuyên bố chính thức, LMU khẳng định: "Mặt sân của chúng tôi thường xuyên được kiểm định để đảm bảo chất lượng cao nhất. Hiện tại, sân tập ở tình trạng hoàn hảo và vẫn là điểm đến của nhiều đội thể thao chuyên nghiệp trong các sự kiện diễn ra vào mùa hè này".
Việc chuyển sang trung tâm huấn luyện của LA Galaxy được kỳ vọng sẽ giúp HLV Garcia và các học trò có sự tập trung cao nhất cho mục tiêu giành vé vào bán kết World Cup 2026.
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.