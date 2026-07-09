FIFA cấp phép đặc biệt cho tuyển Bỉ

Liên đoàn Bóng đá Bỉ vừa quyết định dời đại bản doanh sang sân tập của LA Galaxy sau khi chê mặt cỏ tại Đại học Loyola Marymount không đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn.

Tuyển Bỉ đổi địa điểm tập vì chất lượng mặt sân.

Đội tuyển Bỉ chính thức thay đổi địa điểm tập luyện để chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha vào ngày 11/7. Thay vì sử dụng sân của Đại học Loyola Marymount (LMU) như kế hoạch ban đầu, thầy trò Rudi Garcia sẽ chuyển đến căn cứ của câu lạc bộ LA Galaxy sau khi FIFA chấp thuận yêu cầu thay đổi khẩn cấp.

Quyết định được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại LMU. Thông báo từ RBFA nêu rõ: "Kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng mặt sân không đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết cho các buổi tập của đội tuyển".

Ngay sau đó, kiến nghị xin di dời doanh trại của phía Bỉ được FIFA phê duyệt nhanh chóng, nhằm đảm bảo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Trước những chỉ trích về cơ sở vật chất, phía Đại học Loyola Marymount đưa ra thông tin phản hồi để bảo vệ uy tín của nhà trường. Trong tuyên bố chính thức, LMU khẳng định: "Mặt sân của chúng tôi thường xuyên được kiểm định để đảm bảo chất lượng cao nhất. Hiện tại, sân tập ở tình trạng hoàn hảo và vẫn là điểm đến của nhiều đội thể thao chuyên nghiệp trong các sự kiện diễn ra vào mùa hè này".

Việc chuyển sang trung tâm huấn luyện của LA Galaxy được kỳ vọng sẽ giúp HLV Garcia và các học trò có sự tập trung cao nhất cho mục tiêu giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Highlights trận Mỹ 1-4 Bỉ Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.