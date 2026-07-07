Bức ảnh hơn nghìn lời nói về tuyển Bỉ

Khoảnh khắc Kevin De Bruyne thấp thỏm trên ghế dự bị phản ánh rõ sự chuyển giao của tuyển Bỉ khi những ngôi sao trẻ đang viết tiếp giấc mơ còn dang dở của "thế hệ vàng".

De Bruyne giờ phải chấp nhận vai trò dự bị.

Phút 80 trên sân Seattle (Mỹ), De Bruyne ngồi lặng trên băng ghế dự bị, ánh mắt liên tục dõi theo từng diễn biến trên sân. Không được tung vào sân trong chiến thắng 4-1 trước Mỹ ở vòng 16 World Cup 2026 sáng 7/7, tiền vệ từng là linh hồn của "Quỷ đỏ" châu Âu chỉ biết thấp thỏm chờ đợi.

Chỉ riêng hình ảnh ấy đủ để nói lên một sự thật rằng tuyển Bỉ đã bước sang một kỷ nguyên mới.

De Bruyne dự bị, Bỉ mở kỷ nguyên mới

Cách đây chưa lâu, thật khó tưởng tượng De Bruyne trở thành người ngoài cuộc trong một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup. Anh từng là trung tâm trong mọi phương án chiến thuật, bộ não sáng tạo, cầu thủ được kỳ vọng sẽ đưa "thế hệ vàng" Bỉ chạm tay vào những danh hiệu lớn.

Nhưng bóng đá luôn vận động. Và ở World Cup 2026, HLV Rudi Garcia đưa ra thông điệp rất rõ ràng: không còn ai là bất khả xâm phạm.

De Bruyne không còn là ngôi sao số một.

Sự thay đổi ấy không chỉ xảy ra với De Bruyne. Romelu Lukaku, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bỉ, cũng liên tục phải ngồi dự bị. Tiền đạo gieo rắc nỗi ám ảnh cho mọi hàng thủ giờ không còn là lựa chọn số một trên hàng công. Vai trò ấy được trao cho những gương mặt trẻ trung và giàu năng lượng hơn.

Charles De Ketelaere bùng nổ với khả năng săn bàn và di chuyển thông minh. Nicolas Raskin mang đến nguồn năng lượng dồi dào ở tuyến giữa. Dodi Lukebakio tạo ra sự đột biến nhờ tốc độ và kỹ thuật. Đó mới là bộ khung đại diện cho hiện tại của tuyển Bỉ.

Điều đáng nói là Bỉ không còn chơi thứ bóng đá đẹp mắt, hoa mỹ như thời đỉnh cao của "thế hệ vàng". Họ không còn những pha phối hợp mê hoặc hay khả năng kiểm soát áp đảo. Thay vào đó là lối đá thực dụng, giàu tính tổ chức và biết cách kết liễu đối thủ đúng thời điểm.

Tuyển Bỉ nay đã khác

Ở tuổi 35, De Bruyne không còn là trung tâm của tuyển Bỉ. Trong chiến thắng 3-2 trước Senegal ở vòng 32 đội, De Bruyne đá chính nhưng rời sân từ phút 56 với màn trình diễn nhạt nhòa.

Khi De Bruyne rời sân, Bỉ chơi thanh thoát và hiệu quả hơn để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Đến trận gặp Mỹ, tiền vệ của Man City thậm chí không được sử dụng.

Đó không phải sự phủ nhận giá trị của De Bruyne, mà là dấu hiệu cho thấy đội tuyển Bỉ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điều thú vị là chính khi không còn bị đặt dưới sức ép của "thế hệ vàng", Bỉ lại trở nên đáng gờm hơn.

Tuyển Bỉ lầm lũi tiến bước ở World Cup 2026.

Suốt gần một thập kỷ, họ luôn được xếp vào nhóm ứng viên vô địch với những cái tên như De Bruyne, Hazard, Lukaku, Vertonghen hay Kompany. Nhưng càng được kỳ vọng, Bỉ càng gây thất vọng. Họ chỉ một lần cán đích ở vị trí thứ 3 World Cup 2018, còn lại đều lỡ hẹn ở những thời khắc quan trọng.

Giờ đây, câu chuyện đã khác. Bỉ bước vào World Cup 2026 với vị thế của một đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều đối thủ. Chính điều đó lại giúp họ thi đấu thanh thoát hơn, thực dụng hơn và cũng khó lường hơn.

Dĩ nhiên, kinh nghiệm vẫn là tài sản quý giá. Thibaut Courtois tiếp tục là điểm tựa nơi khung gỗ. Youri Tielemans và Leandro Trossard vẫn đóng vai trò dẫn dắt lối chơi. Nhưng họ giờ là những mảnh ghép trong một tập thể, thay vì là những ngôi sao gánh vác cả đội.

Có lẽ, nghịch lý lớn nhất của tuyển Bỉ nằm ở đây. Khi "thế hệ vàng" được kỳ vọng nhất, họ không thể bước lên đỉnh cao. Còn hiện tại, khi ít người tin rằng Bỉ đủ sức cạnh tranh chức vô địch, đội bóng này lại âm thầm tiến từng bước với một tập thể cân bằng và hiệu quả hơn.

Ánh mắt thấp thỏm của De Bruyne đã nói lên tất cả. Và biết đâu, chính một tuyển Bỉ không được kỳ vọng nhất lại là đội có thể tạo nên bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026.

Bỉ mở tỷ số 1-0 trước Mỹ Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.