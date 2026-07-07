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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo khóc nức nở

  • Thứ ba, 7/7/2026 06:56 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Sáng 7/7, Cristiano Ronaldo không thể kìm nén cảm xúc sau khi tuyển Bồ Đào Nha gục ngã trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Khoảnh khắc nghẹn ngào của Ronaldo.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Bồ Đào Nha cùng tiến về phía khán đài để tri ân những CĐV đồng hành suốt giải đấu. Trong khoảnh khắc vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, Ronaldo bật khóc. Đội trưởng của Bồ Đào Nha cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài sau thất bại nghiệt ngã.

Đối với phần lớn đồng đội, đây chỉ là một kỳ World Cup khép lại. Nhưng với Ronaldo, thất bại này còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Đây là lần cuối cùng anh góp mặt ở World Cup, khép lại hành trình kéo dài qua 6 kỳ liên tiếp, thành tích hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Suốt hơn hai thập kỷ đỉnh cao, Ronaldo chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Anh vô địch EURO, UEFA Nations League, nhiều lần đăng quang Champions League, giành hàng loạt Quả bóng vàng và phá vô số kỷ lục. Thế nhưng, chiếc cúp vàng World Cup luôn là giấc mơ dang dở.

Khi Bồ Đào Nha dừng bước, anh hiểu rằng cơ hội cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất bóng đá thế giới đã vĩnh viễn khép lại. Thay vì lặng lẽ bước vào đường hầm, Ronaldo vẫn ở lại cùng các đồng đội để gửi lời cảm ơn tới những CĐV Bồ Đào Nha.

Đáp lại, hàng nghìn người hâm mộ dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt, như lời tri ân dành cho người đội trưởng đã cống hiến tất cả trong lần cuối xuất hiện tại World Cup.

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Ronaldo đau buồn khi chia tay World Cup.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng đáng kinh ngạc để tiếp tục chinh phục đỉnh cao. Tuy nhiên, nỗ lực phi thường ấy cuối cùng vẫn không thể giúp anh chiến thắng số phận. World Cup mãi là khoảng trống lớn nhất trong bộ sưu tập danh hiệu của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Hành trình đã khép lại. "Điệu nhảy cuối cùng" của Cristiano Ronaldo tại World Cup kết thúc. Anh rời sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới mà không thể đội lên đầu chiếc vương miện luôn khao khát, nhưng vẫn ra đi với tư cách một huyền thoại bất tử của môn thể thao vua.

Trên sân Dallas, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thi đấu chặt chẽ. Đến phút 90+1, Mikel Merino lên tiếng đúng lúc, giúp "La Roja" giành quyền vào tứ kết gặp Bỉ hoặc Mỹ.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

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