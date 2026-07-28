Völler: ‘Tôi không muốn tuyển Đức đá như Argentina’

Giám đốc thể thao Rudi Völler phản đối việc lấy Argentina làm hình mẫu phòng ngự cho tuyển Đức dưới thời Jürgen Klopp.

Rudi Völler không đồng tình khi Argentina được xem là hình mẫu phòng ngự cho tuyển Đức.

Phát biểu tại Hội nghị HLV quốc tế ở Mainz (Đức), Rudi Völler thừa nhận tuyển Đức cần cải thiện mạnh khả năng phòng ngự sau thất bại tại World Cup 2026. Tuy nhiên, cựu danh thủ 66 tuổi không đồng tình khi Argentina được nhiều người xem là chuẩn mực để đội bóng châu Âu noi theo.

“Tôi đã nói tuyển Đức cần phòng ngự tốt hơn, nhưng nhiều người lại lấy Argentina làm ví dụ. Tôi cho rằng đó là một ví dụ không phù hợp. Đột nhiên, Argentina trở thành thước đo cho tất cả. Cuộc tranh luận ấy có phần thiếu thành thật”, Völler nói.

Nhà vô địch World Cup 1990 sau đó đưa ra nhận xét gay gắt hơn: “Tôi không muốn một đội bóng chơi như Argentina. Điều đó không liên quan gì đến bóng đá”. Phát biểu của ông nhận được tiếng vỗ tay từ nhiều HLV và nhân vật bóng đá có mặt trong khán phòng.

Völler vẫn thừa nhận thành tích của đội bóng Nam Mỹ. Argentina vô địch World Cup 2022 và tiếp tục vào chung kết năm 2026, trước khi thua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Giám đốc thể thao Liên đoàn Bóng đá Đức không hiểu vì sao cách chơi quyết liệt, đôi lúc bị đánh giá thiếu fair-play của Argentina lại nhận được nhiều lời ca ngợi.

Thay vì Argentina, Völler cho rằng Tây Ban Nha và Anh là những hình mẫu phù hợp hơn. Theo ông, hai đội đã chứng minh tại World Cup rằng một tập thể vẫn có thể phòng ngự hiệu quả mà không từ bỏ cách chơi bóng của mình.

Phát biểu của Völler xuất hiện trong thời điểm tuyển Đức bước vào cuộc cải tổ dưới thời Jürgen Klopp. Đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới bị Paraguay loại ở vòng 32 đội sau loạt luân lưu, dẫn đến việc Julian Nagelsmann rời ghế HLV trưởng.

Völler từng cân nhắc từ chức sau thất bại này, nhưng quyết định tiếp tục làm Giám đốc thể thao đến Euro 2028. Ông cho biết sự xuất hiện của Klopp là một trong những nguyên nhân khiến mình ở lại và tin cựu HLV Liverpool đủ uy tín để đưa tuyển Đức trở lại quỹ đạo.