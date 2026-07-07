Bruno ôm đầu tuyệt vọng

Không chỉ Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes cũng không thể giấu nổi cảm xúc sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 7/7.

Khoảnh khắc thất vọng của Bruno.

Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Bruno đưa hai tay lên ôm đầu, rồi cúi gập người giữa sân cỏ như không thể chấp nhận kết quả vừa xảy ra. Gương mặt thất thần cùng đôi mắt đỏ hoe của thủ quân MU cho thấy nỗi đau quá lớn sau khi giấc mơ World Cup tan thành mây khói.

Bồ Đào Nha chơi nỗ lực trong trận derby bán đảo Iberia với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một khoảnh khắc mất tập trung ở cuối trận khiến họ trả giá. Pha lập công quyết định của Mikel Merino khiến Bồ Đào Nha dừng bước, trong khi Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết.

Bruno là một trong những cầu thủ năng nổ nhất bên phía Bồ Đào Nha. Tiền vệ 31 tuổi liên tục tham gia tổ chức lối chơi, pressing và tạo ra nhiều đường chuyền nguy hiểm. Dù vậy, mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa khi đội nhà không thể tìm được bàn gỡ.

Khoảnh khắc Bruno gục đầu xuống sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm với tiền vệ này, bởi anh chiến đấu đến những giây cuối cùng nhưng vẫn phải chấp nhận một kết cục cay đắng.

Thất bại trước Tây Ban Nha khép lại hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, đồng thời đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo. Chính vì vậy, nỗi buồn của Bruno càng trở nên nặng nề hơn khi anh không thể giúp người đội trưởng huyền thoại hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.