Thất bại dậy sóng mạng xã hội của Ronaldo

Cristiano Ronaldo chia tay World Cup 2026 sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha, để lại nhiều cảm xúc trái ngược trên mạng xã hội.

Ronaldo dừng hành trình tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Tây Ban Nha. Trận đấu cũng khép lại hành trình cuối cùng của Cristiano Ronaldo tại sân chơi World Cup, khi tiền đạo 41 tuổi xác nhận đây là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc Ronaldo rời giải đấu nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho Tây Ban Nha, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới nói lời chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhiều CĐV viết: "Ngày buồn của bóng đá", "Cảm ơn Ronaldo vì tất cả" hay "Dù yêu Messi, tôi vẫn thấy buồn khi chứng kiến khoảnh khắc này". Không ít người khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng siêu sao người Bồ Đào Nha: "Tôi sẽ không bao giờ rời con thuyền của anh", "Mãi mãi yêu Cristiano Ronaldo".

Bên cạnh những thông điệp tri ân, cũng xuất hiện nhiều bình luận mang tính châm biếm. Một tài khoản hài hước viết: "Trong kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, Mbappe hóa Ronaldo béo, Haaland hóa Romario, Kane hóa Rivaldo, Messi tiếp tục là Messi, còn Ronaldo... thành Yuri Alberto".

Khép lại kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp, Ronaldo ghi 3 bàn sau 5 lần ra sân tại World Cup 2026. Xuyên suốt sự nghiệp, anh có 11 bàn sau 27 trận ở các vòng chung kết World Cup, nhưng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Dẫu vậy, với những kỷ lục và di sản đồ sộ để lại, Cristiano Ronaldo vẫn sẽ được người hâm mộ nhớ đến như một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.