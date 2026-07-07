Khoảnh khắc Ronaldo bị bỏ rơi gây tranh cãi

Tiền vệ Vitinha gây bàn tán sau tình huống không chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo trong thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Ở trận đấu rạng sáng 7/7, Ronaldo tịt ngòi trước Tây Ban Nha, khiến Bồ Đào Nha sớm dừng bước ngay vòng 16 đội. CR7 thi đấu đầy nỗ lực nhưng không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt trước khung thành đối phương.

Đáng chú ý, một khoảnh khắc của Ronaldo trong trận đấu thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Trong tình huống này, CR7 di chuyển thông minh để thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Tây Ban Nha và đứng ở vị trí khá thuận lợi bên cánh trái.

Tuy nhiên, Vitinha lại không quan sát thấy đồng đội, thay vào đó tiếp tục giữ bóng rồi thực hiện đường chuyền sang cánh phải, khiến cơ hội tấn công của Bồ Đào Nha trôi qua.

Vitinha không chuyền cho Ronaldo ở pha bóng này.

Khoảnh khắc này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận. Nhiều CĐV cho rằng nếu Vitinha sớm đưa bóng sang cánh cho Ronaldo, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tạo ra một pha tấn công nguy hiểm. Một số bình luận còn chỉ trích tiền vệ của PSG quá an toàn trong cách xử lý, ưu tiên chuyền ngang hoặc chuyền về thay vì tìm kiếm những đường chuyền mang tính đột biến.

Trên các diễn đàn bóng đá, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Vitinha "nhìn khắp sân trừ vị trí của Ronaldo". Một số ý kiến khác nhận định tiền vệ 26 tuổi cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể lên mặt trận tấn công, đặc biệt trong những thời điểm Bồ Đào Nha cần tăng tốc để tìm bàn thắng.

Dù vậy, cũng có những quan điểm bênh vực Vitinha. Nhiều người cho rằng góc quay trên truyền hình không phản ánh đầy đủ tầm nhìn của cầu thủ trên sân. Ngoài ra, một CĐV còn cho rằng Vitinha "có vẻ không tin tưởng vào khả năng bứt tốc và qua người của Ronaldo", nên quyết định tìm kiếm hướng triển khai tấn công khác.

Ronaldo khép lại hành trình tại World Cup 2026 và để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.