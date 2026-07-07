HLV tuyển Bỉ bênh Balogun

HLV Rudi Garcia khẳng định Folarin Balogun không phải người đáng bị chỉ trích sau những tranh cãi trước trận Mỹ thua Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Balogun nhận nhiều chỉ trích ở trận đấu giữa Mỹ và Bỉ. Ảnh: Reuters.

Sáng 7/7, sau chiến thắng 4-1 trước Mỹ để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, HLV Rudi Garcia dành phần lớn buổi họp báo để nói về Balogun, cái tên gây nhiều tranh cãi trước trận khi án treo giò của tiền đạo này bất ngờ được tạm đình chỉ.

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh: "Cậu ấy không phải người có lỗi". Đây cũng là điều Garcia trực tiếp nói với Balogun khi tiền đạo tuyển Mỹ chủ động tìm gặp ông sau trận đấu tại sân vận động ở Seattle.

Garcia tiết lộ ông rất trân trọng hành động của Balogun và đánh giá cao tinh thần của chân sút này. Theo HLV tuyển Bỉ, mọi chỉ trích nên dừng lại ở đó, bởi cầu thủ này không phải người đưa ra quyết định liên quan đến việc hủy án treo giò.

Bên cạnh đó, Garcia phủ nhận việc sử dụng vụ Balogun để kích thích tinh thần học trò trước giờ bóng lăn. Ông cho biết Bỉ chỉ tập trung vào kế hoạch chiến thuật, hướng đến việc kiểm soát thế trận và trở thành đội chủ động.

Nhà cầm quân 62 tuổi cũng dành lời khen cho tuyển Mỹ, cho rằng đội bóng của Mauricio Pochettino đã có một kỳ World Cup tích cực và thể hiện hình ảnh giàu năng lượng. Theo Garcia, việc đối thủ có Balogun hay không chẳng làm thay đổi cách tiếp cận của Bỉ.

Ở góc độ chuyên môn, Bỉ gần như khóa chặt Balogun khi bố trí Nathan Ngoy theo kèm trong phần lớn thời gian thi đấu. Garcia khẳng định ông hoàn toàn tin bộ đôi trung vệ Ngoy và Brandon Mechele đủ khả năng vô hiệu hóa tiền đạo này.

Dù giành chiến thắng thuyết phục để góp mặt ở tứ kết, HLV tuyển Bỉ vẫn đón nhận tin không vui khi tiền vệ Amadou Onana dính chấn thương nghiêm trọng. Garcia cho biết đội ngũ y tế đang chờ kết quả kiểm tra, nhưng thừa nhận đây nhiều khả năng sẽ là tổn thất lớn với Bỉ trong phần còn lại của World Cup 2026.

Bỉ ấn định tỷ số 4-1 trước Mỹ Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.