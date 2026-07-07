Chính FIFA tạo bất công khiến Mỹ thua đậm tại World Cup

Từng gây ấn tượng mạnh với chuỗi trận thăng hoa ở vòng bảng, tuyển Mỹ bất ngờ sụp đổ với thất bại 1-4 trước Bỉ tại vòng 1/8 World Cup.

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng rất nhiệt.

Nghịch lý là quyết định đặc cách gây tranh cãi của FIFA dành cho đội chủ nhà có thể đã phản tác dụng, khiến Mỹ chịu áp lực tâm lý còn Bỉ bước vào trận đấu với quyết tâm chứng minh sự công bằng.

Mỹ từ hiện tượng của giải đấu đến màn trình diễn thất vọng

Không nhiều người nghĩ tuyển Mỹ sẽ sớm trở thành ứng viên đáng gờm sau vòng bảng. Đội chủ nhà mở màn bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, sau đó tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để giành vé đi tiếp từ rất sớm và chắc chắn đứng đầu bảng.

Trận thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nên không ảnh hưởng đến vị trí của Mỹ. Thậm chí, thất bại ấy còn được xem là cơ hội để ban huấn luyện giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out.

Tại vòng 1/16, Mỹ tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Bosnia 2-0 dù phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun. Trong hoàn cảnh khó khăn, hệ thống phòng ngự vẫn đứng vững còn các cầu thủ tuyến trên tận dụng tốt cơ hội để giành quyền đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Bỉ không tạo được nhiều niềm tin. Đội bóng châu Âu bị Ai Cập và Iran cầm hòa, chỉ thực sự bùng nổ khi thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối. Ngay cả tại vòng 1/16, Bỉ cũng phải rất vất vả mới vượt qua Senegal sau khi bị dẫn đến 2 bàn tới tận phút 85.

Với tương quan phong độ như vậy, nhiều dự đoán nghiêng về một trận đấu cân bằng, thậm chí Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà. Nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Bỉ thi đấu rực lửa, hiệu quả và giành chiến thắng đậm 4-1, trong khi Mỹ gần như đánh mất hình ảnh từng thể hiện trước đó.

Hàng thủ Mỹ liên tục mắc sai lầm.

Quyết định gây tranh cãi của FIFA có thể phản tác dụng

Điểm gây tranh luận lớn nhất xuất hiện ngay trước trận đấu khi FIFA quyết định cho Balogun được trở lại thi đấu, bất chấp việc tiền đạo này vừa nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Động thái phá lệ nhằm giúp đội chủ nhà có lực lượng mạnh nhất lập tức vấp phải sự phản đối từ dư luận và đặc biệt là tuyển Bỉ.

Balogun là chân sút số một của Mỹ với ba bàn thắng từ đầu giải. Tuy nhiên, trong ngày trở lại, anh lại có màn trình diễn dưới sức với ba cú dứt điểm nhưng không ghi bàn.

Quan trọng hơn, toàn bộ tập thể Mỹ đều chơi dưới phong độ. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, khả năng tổ chức tấn công thiếu sắc bén và tinh thần thi đấu không còn sự tự tin như những vòng trước.

Ở góc độ tâm lý học thể thao, hiện tượng này có thể được lý giải bằng định luật Yerkes-Dodson. Học thuyết này cho rằng một mức độ áp lực vừa phải sẽ giúp con người đạt hiệu suất cao nhất, nhưng khi căng thẳng vượt quá ngưỡng phù hợp, hiệu quả thi đấu sẽ suy giảm rõ rệt.

Việc được hưởng một quyết định kỳ lạ từ FIFA có thể khiến các cầu thủ Mỹ phải đối mặt với áp lực vô hình. Họ không chỉ chịu sự soi xét từ truyền thông và người hâm mộ mà còn có thể xuất hiện cảm giác áy náy từ lương tâm của một VĐV chuyên nghiệp. Chính gánh nặng đó khiến các pha xử lý thiếu sự thanh thoát, các quyết định trở nên thiếu chuẩn xác và những sai lầm xuất hiện nhiều hơn.

Bỉ không cần áp đảo toàn diện, nhưng tận dụng gần như tối đa những khoảng trống Mỹ để lộ.

Trong khi đó, Bỉ lại bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Việc cho rằng đối thủ được ưu ái có thể đã tạo ra hiệu ứng "siege mentality", trạng thái tâm lý khi cả tập thể cảm thấy mình đang phải chống lại bất công và vì thế đoàn kết hơn. Cảm giác bị đối xử thiếu công bằng không làm họ mất bình tĩnh mà trở thành động lực để thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Điều đó thể hiện rõ trên sân khi Bỉ không hề giảm nhịp độ dù đã dẫn trước an toàn. Ngay cả trong thời gian bù giờ, họ vẫn tiếp tục tấn công để ghi bàn thắng thứ tư, như một cách khẳng định chiến thắng không thể bị phủ nhận bởi bất kỳ bất công nào bên ngoài sân cỏ. Đó cũng là cách Bỉ trút giận với những người hưởng lợi từ bất công.

Giờ người Mỹ có thể sẽ tiếc. Giá như không có sự đặc cách gây tranh cãi dành cho Balogun, rất có thể hai đội đã bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý cân bằng hơn. Khi đó, Mỹ hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ hoặc ít nhất tránh được thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Trong trường hợp này, quyết định tưởng như có lợi của FIFA lại có thể đã vô tình trở thành yếu tố khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt.

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