Tuyển Mỹ thảm bại vì tự bắn vào chân

Tuyển Mỹ không chỉ bị Bỉ đánh bại bởi khác biệt đẳng cấp, mà còn bởi những sai lầm phòng ngự lặp lại ở các thời điểm then chốt.

Mỹ rời World Cup sau trận thua mà các sai lầm phòng ngự bị Bỉ trừng phạt lạnh lùng.

Trước Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026, tuyển Mỹ không thiếu tinh thần. Họ cũng không bước vào trận đấu với tâm thế của một đội bóng nhỏ. Với lợi thế sân nhà, sự trở lại của Folarin Balogun và kỳ vọng lớn sau vòng trước, đội bóng của Mauricio Pochettino có đủ lý do để tin vào một trận đấu lịch sử.

Tuy nhiên, bóng đá knock-out không chỉ được quyết định bằng cảm xúc. Nó đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng pha xử lý, đặc biệt ở khu vực phòng ngự. Mỹ thua Bỉ 1-4 vì không làm được điều đó.

Mỹ gỡ hòa rồi tự đánh mất trận đấu

Bàn thua sớm ở phút 9 là lời cảnh báo đầu tiên. Charles De Ketelaere tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Mỹ để mở tỷ số. Đó không phải khoảnh khắc xuất thần đơn thuần của Bỉ, mà là hệ quả từ việc chủ nhà phản ứng chậm trong vùng cấm. Ở cấp độ World Cup, một pha phá bóng thiếu quyết đoán cũng đủ mở ra thảm họa.

Mỹ sau đó tìm được đường trở lại. Malik Tillman gỡ hòa bằng một cú đá phạt ở phút 31, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Nhưng đó cũng là thời điểm phơi bày sự non nớt lớn nhất của Mỹ. Chỉ hơn một phút sau bàn gỡ, họ để De Ketelaere đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 sau quả tạt của Leandro Trossard.

Đó là đòn đánh rất nặng về tâm lý. Một đội bóng vừa kéo trận đấu về thế cân bằng lẽ ra phải chơi chặt chẽ hơn trong vài phút tiếp theo. Mỹ làm ngược lại. Họ mất tập trung, để Bỉ chiếm lại lợi thế gần như ngay lập tức. Từ khoảnh khắc ấy, trận đấu không còn đi theo quỹ đạo cảm xúc của đội chủ nhà.

Bỉ không cần áp đảo toàn diện, nhưng tận dụng gần như tối đa những khoảng trống Mỹ để lộ.

Bỉ không cần áp đảo toàn diện. Họ chỉ cần lạnh lùng hơn. Đội bóng châu Âu hiểu rõ khi nào phải tăng tốc, khi nào phải kéo trận đấu về nhịp an toàn. De Ketelaere trở thành điểm khác biệt lớn nhất. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn khiến các trung vệ Mỹ liên tục bị kéo vào những tình huống phán đoán khó.

Mỹ có thể cầm bóng, có thể đẩy cao đội hình ở một số thời điểm, nhưng họ không tạo ra cảm giác đủ sắc bén. Christian Pulisic bị kiểm soát chặt. Balogun trở lại nhưng không tạo được tác động rõ ràng. Các pha lên bóng của Mỹ thiếu tốc độ ở nhịp cuối, trong khi Bỉ luôn có phương án để chuyển trạng thái nhanh hơn.

Vấn đề của Mỹ không nằm ở một cá nhân duy nhất. Nó nằm ở cấu trúc. Khi bị Bỉ kéo giãn, đội chủ nhà không giữ được sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng thủ. Các khoảng trống xuất hiện ở hai bên trung vệ. Những pha bọc lót cũng không đủ nhanh để che lấp sai số đầu tiên.

Trong một trận knock-out, sai lầm đầu tiên có thể sửa. Sai lầm thứ hai khiến thế trận lệch đi. Sai lầm thứ ba gần như kết thúc mọi thứ.

Sai lầm của Freese khép lại hy vọng

Nếu bàn thua thứ hai làm Mỹ chao đảo, thì bàn thua thứ ba khiến đội chủ nhà sụp hẳn. Matt Freese mắc lỗi nghiêm trọng, tạo điều kiện để Hans Vanaken ghi bàn dễ dàng. Đó là khoảnh khắc biến một trận đấu còn hy vọng thành cuộc rượt đuổi gần như vô vọng.

Sau bàn gỡ của Tillman, Mỹ nhanh chóng đánh mất thế trận và sụp đổ trước bản lĩnh của Bỉ.

Sai lầm của Freese không chỉ làm thay đổi tỷ số. Nó đánh sập niềm tin của Mỹ. Sau bàn thua ấy, đội bóng của Pochettino không còn giữ được sự mạch lạc trong cách chơi. Những pha xử lý bắt đầu vội hơn. Các đường chuyền thiếu độ chính xác. Sự tự tin từng giúp Mỹ đứng dậy sau bàn thua đầu tiên gần như biến mất.

Bỉ càng chơi càng thoải mái. Khi đã dẫn hai bàn, họ không cần mạo hiểm. Trossard và Doku đủ kinh nghiệm để giữ nhịp, câu lỗi và kéo Mỹ ra khỏi vị trí. Ở phía trên, Lukaku chỉ cần chờ thời điểm để kết liễu trận đấu. Bàn thắng muộn của tiền đạo này không tạo ra bước ngoặt, nhưng nó phản ánh đúng khoảng cách giữa hai đội trong giai đoạn cuối trận.

Điều đáng nói là Mỹ không bị đánh bại bởi một Bỉ hào nhoáng theo kiểu “thế hệ vàng” cũ. Đây là Bỉ thực dụng hơn, ít màu mè hơn, nhưng biết cách trừng phạt sai lầm. Họ không cần kiểm soát mọi thứ để thắng đậm. Họ chỉ cần tận dụng triệt để những khoảng trống Mỹ để lộ.

Đó là khác biệt của một đội bóng già dơ ở sân chơi lớn. Bỉ hiểu rằng vòng knock-out không phải nơi để chơi hay trong mọi phút, mà là nơi phải đúng ở những khoảnh khắc quan trọng. Mỹ thì chưa đạt đến mức đó. Họ có năng lượng, có khán giả, có những cầu thủ chất lượng, nhưng vẫn thiếu sự ổn định khi trận đấu rơi vào trạng thái căng thẳng.

HLV Pochettino chắc chắn có lý do để tiếc nuối. Mỹ đã có thời điểm tưởng như trở lại sau bàn gỡ của Tillman. Nhưng chính cách họ phản ứng sau bàn thắng ấy mới nói lên giới hạn của đội bóng. Một tập thể trưởng thành không thể để đối thủ tái lập thế dẫn bàn nhanh như vậy. Một đội muốn vào tứ kết World Cup không thể tự biếu bàn thắng ở hiệp hai.

Thảm bại trước Bỉ vì thế không chỉ là kết quả của một đêm phòng ngự tệ. Nó là bài kiểm tra mà Mỹ chưa vượt qua: kiểm tra bản lĩnh sau khi gỡ hòa, kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc, kiểm tra độ chắc của hệ thống khi bị một đội bóng giàu kinh nghiệm gây sức ép.

Bỉ đi tiếp vì họ sắc hơn, lạnh hơn và biết cách đánh vào điểm yếu đối thủ. Mỹ dừng lại vì họ mắc quá nhiều lỗi ở những thời điểm không được phép mắc lỗi.

Tỷ số 1-4 có thể nặng nề, nhưng không bất công. Nó phản ánh đúng sự khác biệt giữa một đội biết thắng trận knock-out và một đội vẫn đang học cách làm điều đó.