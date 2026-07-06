Rooney bất bình với quyết định của FIFA

Wayne Rooney công khai chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino về quyết định đình chỉ án phạt đầy tranh cãi đối với Folarin Balogun (tuyển Mỹ).
Wayne Rooney không hài lòng với quyết định của FIFA về tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun.
Cựu thủ quân tuyển Anh khẳng định cách hành xử này làm xói mòn tinh thần thể thao chân chính và đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch của tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh. Vụ bê bối này bùng phát sau khi FIFA quyết định tạm đình chỉ án phạt cấm thi đấu của Balogun trong một năm, sau tấm thẻ đỏ anh phải nhận trong trận đấu với Bosnia & Herzegovina.
Theo các nguồn tin, quyết định thay đổi đầy bất ngờ này diễn ra sau một cuộc gọi tới FIFA, giúp chân sút thuộc biên chế AS Monaco đủ điều kiện tham dự trận đấu tại vòng 16 đội gặp tuyển Bỉ vào sáng 7/7.
Rooney bày tỏ sự bất bình: “Thật xấu hổ khi họ đình chỉ án phạt của cậu ta trong một năm. Ông Infantino nên cảm thấy hổ thẹn vì điều này đặt ra câu hỏi về giá trị công bằng của trò chơi".
Để làm rõ sự bất nhất trong công tác kỷ luật, Rooney nhắc lại án treo giò ba trận mà bản thân từng phải nhận tại EURO 2012. Cựu cầu thủ Manchester United nhấn mạnh rằng nếu các cơ quan quản lý nhận định hành vi của Balogun không đáng nhận thẻ đỏ, họ nên hủy bỏ hoàn toàn thay vì tạm hoãn kéo dài 12 tháng.
Quyết định của FIFA hiện vẫn vấp phải luồng ý kiến phản đối gay gắt từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng tỏ ra bất bình với cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh trong thông báo mới đây.
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Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.