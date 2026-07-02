Tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup 2026

Sáng 2/7, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 ở cuộc chạm trán Bosnia & Herzegovina tại vòng 32 đội World Cup.

Phải chơi thiếu người trong khoảng 30 phút, tuyển Mỹ vẫn vượt qua Bosnia & Herzegovina với cách biệt 2 bàn. Ảnh: Reuters.

Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 64 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của tiền đạo Folarin Balogun, các pha lập công của chính Balogun (45) và Malik Tillman (82) giúp đội bóng xứ cờ hoa bảo toàn lợi thế.

Ngay từ hiệp một, đội tuyển Mỹ áp đặt lối chơi hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 78%. Sau khi bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị ở phút 31, những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 45. Từ một tình huống bóng lập bập, Folarin Balogun thoát xuống, dứt điểm gọn gàng trong tư thế đối mặt thủ môn Vasilj, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, kịch tính xảy ra ở phút 64 khi trọng tài Raphael Claus tham khảo VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Balogun sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Muharemovic.

Chơi thiếu người, Mỹ buộc phải lùi sâu đội hình để chống đỡ các đợt lên bóng của Bosnia. Tuy nhiên, đội khách tỏ ra thiếu sắc bén khi chân sút kỳ cựu Edin Dzeko đã phải rời sân sớm do chấn thương.

Phút 82, hy vọng có điểm của Bosnia & Herzegovina chính thức bị dập tắt. Malik Tillman thực hiện cú sút phạt trực tiếp đưa bóng đập hàng rào đổi hướng, khiến thủ thành Vasilj hoàn toàn bó tay, ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, tuyển Mỹ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại kỳ World Cup năm nay, và sẽ gặp Bỉ ở vòng 16 đội. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 7/7.

Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Bosnia & Herzegovina Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.