Nhà báo Mỹ gây bão vì phát ngôn xem thường Bosnia

Một nữ phóng viên Mỹ vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau phát ngôn xem thường Bosnia trước màn so tài giữa hai đội ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Nữ phóng viên Abigail Velez có phát ngôn gây sốc về Bosnia.

Chỉ ít giờ sau khi xác định cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia tại vòng 32 đội World Cup 2026, phát biểu của nữ phóng viên Abigail Velez trên sóng truyền hình đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và tạo ra nhiều tranh cãi.

Trong chương trình của đài ABC, Velez tuyên bố: "Mỹ sẽ gặp Bosnia ở vòng 32 đội. Điều duy nhất tôi biết về Bosnia là tôi thậm chí không thể chỉ nó trên bản đồ. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Bởi vì ĐT Mỹ đã trở lại và còn mạnh hơn bao giờ hết. Hãy chuẩn bị đi Bosnia, vì dù muốn hay không, các bạn cũng sẽ phải đối mặt với chúng tôi vào thứ tư tới".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận trái chiều. Không ít người cho rằng phát biểu này mang tính coi thường đối thủ, thậm chí thể hiện sự thiếu hiểu biết về địa lý và lịch sử.

Liên đoàn Bóng đá Bosnia sau đó cũng không bỏ qua. Cơ quan quản lý bóng đá nước này chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy mỉa mai: "Lạy Chúa, đúng là những định kiến đã nói lên tất cả".

Phía Bosnia ngay lập tức đáp lời nữ phóng viên của đài ABC. Ảnh: Reuters.

Cuộc khẩu chiến trên mạng càng khiến bầu không khí trước trận đấu trở nên nóng hơn. Bosnia không được đánh giá cao trước giải nhưng đã gây bất ngờ khi loại Italy ở vòng play-off để giành vé dự World Cup. Đội bóng vùng Balkan sau đó tiếp tục vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, giành 4 điểm và đứng trên Qatar.

Đây mới là lần thứ hai Bosnia góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quốc gia nằm ở bán đảo Balkan, Đông Nam châu Âu, có chung đường biên giới với Croatia, Serbia và Montenegro.

Trong khi đó, tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Chính vì vậy, màn đối đầu với Bosnia không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội, mà còn mang theo sức nóng từ cuộc tranh cãi ngoài sân cỏ do phát ngôn của nữ phóng viên Mỹ tạo ra.

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