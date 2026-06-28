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Thể thao World Cup 2026

MU sắp được FIFA đền bù hàng triệu bảng

  • Chủ nhật, 28/6/2026 07:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Manuel Ugarte đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng tại vòng bảng World Cup 2026, buộc FIFA phải kích hoạt gói đền bù bảo hiểm hàng triệu bảng.

Chấn thương của Manuel Ugarte là điều không mong muốn với Manchester United.

Cầu thủ người Uruguay phải rời sân bằng cáng trong trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha hôm 27/6 tại bảng H World Cup 2026, sau tình huống va chạm mạnh với đồng đội Mathias Olivera.

Hiện tại, đội ngũ y tế của Manchester United chờ đợi kết quả kiểm tra cuối cùng để xác định mức độ tổn thương. Nếu Ugarte được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu dài hạn, "Quỷ đỏ" đủ điều kiện nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua Chương trình Bảo vệ Câu lạc bộ (CPP) của FIFA. Đây là cơ chế bảo hiểm thiết lập từ năm 2012 nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế cho các câu lạc bộ khi cầu thủ gặp sự cố trong lúc thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Theo quy định của CPP, FIFA sẽ chi trả tiền lương cho cầu thủ nếu họ không thể ra sân cho câu lạc bộ trong ít nhất 28 ngày liên tiếp do chấn thương phát sinh từ "tai nạn" trên sân cỏ. Mức bồi thường tối đa mà gói bảo hiểm này chi trả có thể lên tới 6,6 triệu bảng cho đến khi cầu thủ được tuyên bố đủ điều kiện thi đấu trở lại.

Dựa trên dữ liệu từ Capology, Ugarte hiện hưởng mức lương khoảng 150.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ thù lao của tiền vệ người Uruguay sẽ do FIFA chi trả nếu anh vắng mặt dài hạn, giúp Manchester United giảm bớt đáng kể gánh nặng quỹ lương trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.

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