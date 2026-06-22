MU chấp nhận bán lỗ Ugarte

Theo truyền thông Anh, Manuel Ugarte khả năng bị MU bán đứt để dọn đường cho cuộc cải tổ lực lượng hè 2026.

MU hết kiên nhẫn với Ugarte.

Ugarte được MU chiêu mộ từ PSG vào năm 2024 với mức phí ban đầu 42,3 triệu bảng, có thể tăng lên 50,75 triệu bảng tùy điều khoản phụ. Tuy nhiên, sau hai mùa giải gây thất vọng, cầu thủ 25 tuổi chỉ có 10 lần đá chính ở mùa giải vừa qua và không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội chủ sân Old Trafford.

Theo quy định về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League, MU cần thu về khoảng 25,38 triệu bảng để tránh ghi nhận khoản lỗ trên sổ sách. Dù vậy, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" được cho sẵn sàng bán dưới mức này nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Đội bóng thành Manchester tự tin có đủ dư địa tài chính để chấp nhận khoản lỗ nhờ những thương vụ mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian qua. Đáng chú ý là việc bán Alejandro Garnacho với giá 40 triệu bảng vào hè năm ngoái. Bởi là sản phẩm đào tạo của CLB, toàn bộ khoản phí chuyển nhượng của Garnacho được tính là lợi nhuận thuần theo PSR.

Ngoài ra, MU còn thu thêm tiền từ các thương vụ cầu thủ trẻ khác và nhận 5 triệu bảng từ điều khoản bán lại khi Alvaro Carreras chuyển sang Real Madrid. Việc chia tay Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia cũng giúp CLB tiết kiệm hơn 600.000 bảng tiền lương mỗi tuần. Nếu Marcus Rashford rời đội trong hè này, quỹ lương sẽ tiếp tục giảm thêm 325.000 bảng/tuần.

Rào cản lớn nhất với thương vụ Ugarte hiện nằm ở mức lương khoảng 120.000 bảng/tuần. Dù muốn bán cầu thủ này, MU không chủ động chào hàng rộng rãi nhằm tránh làm giảm giá trị chuyển nhượng. Vì vậy, khả năng Ugarte tiếp tục ở lại Old Trafford sau kỳ chuyển nhượng hè hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu chia tay thành công Ugarte, MU sẽ tiếp tục bổ sung thêm một tiền vệ mới. Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta, đội bóng cũng đang theo sát Mateus Fernandes.