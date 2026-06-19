MU yêu cầu Shaw giảm lương

Dù trải qua mùa giải 2025/26 ấn tượng, Luke Shaw vẫn phải chấp nhận giảm lương nếu muốn tiếp tục gắn bó với MU.

Shaw (thứ 2 từ trái sang) cần giảm lương để được giữ lại MU.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thông báo rõ quan điểm với Shaw khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng được khởi động. Thỏa thuận hiện tại của cầu thủ 30 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 6/2027 và MU muốn anh giảm mức đãi ngộ để ký vào giao kèo mới.

Shaw nhận khoảng 200.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cầu thủ hưởng lương cao tại Old Trafford. Tuy nhiên, chính sách tài chính mới của CLB buộc nhiều ngôi sao phải chấp nhận điều chỉnh thu nhập nếu muốn ở lại lâu dài.

Dù từng trải qua thời gian dài vật lộn với chấn thương, Shaw có mùa giải 2025/26 đầy ấn tượng. Hậu vệ tuyển Anh ra sân trọn vẹn cả 38 trận tại Premier League, trở thành một trong số rất ít cầu thủ MU làm được điều này.

Màn trình diễn ổn định giúp Shaw tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, MU cũng đang tính toán cho tương lai khi tìm kiếm một hậu vệ trái trẻ trung và giàu năng lượng hơn để phục vụ kế hoạch dài hạn.

Patrick Dorgu nhiều lần được đẩy lên chơi cao hơn nhờ khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Điều đó buộc ban huấn luyện cân nhắc chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh có xu hướng phòng ngự nhiều hơn trong thời gian tới.

Thế nhưng, Shaw vẫn được xem là nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ cũng như trên sân. MU muốn Shaw đóng vai trò tương tự Harry Maguire. Trung vệ này chấp nhận giảm lương để gia hạn hợp đồng vào cuối mùa 2025/26.

Ở tuổi 30, cơ hội nhận để Shaw mức lương tương đương tại các CLB hàng đầu châu Âu không nhiều. Dù Saudi Pro League có thể mang đến những đề nghị tài chính hấp dẫn, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Shaw muốn rời Manchester.