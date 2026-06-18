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Thể thao

MU ra giá mua Baleba

  • Thứ năm, 18/6/2026 19:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU muốn chiêu mộ Carlos Baleba, nhưng Brighton nắm lợi thế trên bàn đàm phán và sẵn sàng đẩy mức giá lên cao ngoài sức tưởng tượng.

MU vẫn muốn có Baleba.

Theo The Independent, Baleba được MU coi là phương án thay thế lâu dài cho Casemiro. "Quỷ đỏ" quan tâm đến ngôi sao người Cameroon từ mùa hè năm ngoái và tiếp tục theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ này suốt thời gian qua.

Vấn đề lớn nhất không nằm ở Baleba. Các điều khoản cá nhân được cho là không phải rào cản quá lớn nếu 2 CLB đạt được thỏa thuận. Thách thức thật sự đến từ Brighton khi đội bóng này nổi tiếng với khả năng đàm phán cứng rắn bậc nhất Premier League.

Phía MU định giá Baleba vào khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, Brighton yêu cầu mức phí vượt mốc 100 triệu bảng cho tiền vệ 22 tuổi vào hè năm ngoái. "Chim mòng biển" không có dấu hiệu sẵn sàng giảm sâu mức giá này.

Dù phong độ của Baleba có phần chững lại trong mùa 2025/26, Brighton vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động trên bàn đàm phán. Hợp đồng của cầu thủ người Cameroon còn thời hạn 2 năm, giúp đội chủ sân Amex không chịu bất kỳ áp lực bán người.

Thực tế Brighton luôn biết cách tối đa hóa lợi nhuận từ các ngôi sao của mình. Họ vừa bán trung vệ Jan Paul van Hecke cho Tottenham với giá 52 triệu bảng dù chỉ còn một năm hợp đồng. Đáng chú ý, Brighton còn cài thêm điều khoản hưởng 20% giá trị chuyển nhượng trong tương lai.

Đó là minh chứng rõ ràng cho năng lực thương thảo của đội bóng miền Nam nước Anh. Vì vậy, một lời đề nghị trị giá 50-60 triệu bảng khả năng sẽ không đủ để buộc Brighton ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc.

Nếu thật sự muốn sở hữu Baleba, "Quỷ đỏ" phải chuẩn bị cho một thương vụ kéo dài và tốn kém hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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