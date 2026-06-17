MU muốn 'giải cứu' sao trẻ Barca

Manchester United đang dành sự quan tâm cho Marc Casado trong bối cảnh Barcelona sẵn sàng bán tiền vệ người Tây Ban Nha.

Marc Casado nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào nhằm sở hữu chữ ký của cầu thủ 22 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Casado hiện không còn nằm trong đội hình chính của "Los Blaugrana".

Huấn luyện viên Hansi Flick được cho là không còn đặt niềm tin vào tiền vệ này và coi anh là nhân sự dư thừa. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Barcelona đang nỗ lực đẩy đi sản phẩm của học viện La Masia nhằm cắt giảm quỹ lương, đồng thời tạo ra nguồn ngân sách cần thiết để chiêu mộ các tân binh theo yêu cầu của chiến lược gia người Đức.

Về phía Manchester United, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" muốn gia cố tuyến giữa. Sự đa năng và tiềm năng của Casado là yếu tố thu hút đội ngũ tuyển trạch của đội chủ sân Old Trafford, dù họ vẫn đang ở bước quan sát và đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định đặt vấn đề.

MU sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Bayer Leverkusen và Real Betis, những đội bóng cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ 22 tuổi. Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết Saudi Pro League nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Casado, nơi sẵn sàng đưa ra những đãi ngộ tài chính hấp dẫn.

Hiện tại, tiền vệ người Tây Ban Nha được định giá khoảng 20 triệu euro. Mức giá này được đánh giá là hợp lý, giúp Barcelona dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng.

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