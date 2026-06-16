MU vung 140 triệu bảng săn bộ đôi West Ham

Manchester United dự kiến sẽ chi 140 triệu bảng chiêu mộ bộ đôi Mateus Fernandes và Crysencio Summerville từ West Ham ở phiên chợ hè năm nay.

Summerville nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha được xác định là ưu tiên hàng đầu ở khu trung lộ, trong khi tuyển thủ Hà Lan là phương án chiến lược để tăng cường chiều sâu trên hàng công.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Paris Saint-Germain. Dù gã khổng lồ nước Pháp đưa hai cầu thủ này vào những cuộc thảo luận nội bộ, Manchester United vẫn chiếm ưu thế nhờ những bước tiếp cận chủ động. Phía West Ham định giá cả hai lên tới 140 triệu bảng, song đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng có thể đàm phán để giảm mức giá xuống đáng kể nếu các cuộc thương thảo chính thức tiến triển.

Fernandes hiện là một trong những tiền vệ triển vọng nhất châu Âu. Việc MU đẩy mạnh quan tâm tới anh xuất phát từ nhu cầu cải tổ tuyến giữa, đặc biệt khi đội bóng có thể chia tay vài cái tên ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Về phía Summerville, anh phần nào chứng minh giá trị ở mùa giải 2025/2026 với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, đồng thời vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong trận mở màn của tuyển Hà Lan tại World Cup 2026.

Dù chưa gửi đề nghị chính thức đến West Ham, Manchester United được cho đã tổ chức các cuộc thảo luận với người đại diện của cả hai cầu thủ. Thỏa thuận cá nhân nhiều khả năng sẽ không phải rào cản lớn một khi hai câu lạc bộ thống nhất được mức phí chuyển nhượng.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.