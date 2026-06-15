MU có thể phá kỷ lục chuyển nhượng cho Mateus Fernandes

Sau Ederson, MU tiếp tục dồn sức theo đuổi Mateus Fernandes và có thể phải phá kỷ lục chuyển nhượng Championship để sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Mateus Fernandes là mục tiêu của MU ở vị trí tiền vệ.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận đưa Ederson từ Atalanta về Old Trafford, ban lãnh đạo INEOS tiếp tục xem việc nâng cấp tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết đội bóng dưới thời HLV Michael Carrick.

Mục tiêu tiếp theo của "Quỷ đỏ" là Mateus Fernandes, ngôi sao nổi bật của West Ham. Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng khi đội bóng thành London kiên quyết không bán rẻ cầu thủ quan trọng nhất của mình. Theo Manchester Evening News, Fernandes chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ được bán với giá cao nhất lịch sử Championship khi rời West Ham trong hè 2026. Kỷ lục hiện tại thuộc về Romeo Lavia. Cầu thủ này gia nhập Chelsea từ Southampton với giá trị chuyển nhượng 58 triệu bảng.

West Ham muốn thu về khoảng 80 triệu bảng cho Fernandes, trong khi mức giá lý tưởng mà MU mong muốn rơi vào khoảng 60 triệu bảng. Dù vậy, việc "Búa tạ" phải xuống hạng đang tạo áp lực tài chính đáng kể, khiến khả năng đàm phán thành công của đội chủ sân Old Trafford được đánh giá khá cao.

Một lợi thế khác dành cho MU là bản thân Fernandes dường như rất muốn chuyển đến Old Trafford. Dù nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và Arsenal, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn ưu tiên gia nhập đội bóng giàu truyền thống nước Anh.

Nếu cập bến Manchester, Fernandes hứa hẹn trở thành mảnh ghép quan trọng ở tuyến giữa. Bộ ba Mateus Fernandes, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes được đánh giá có thể mang đến sự sáng tạo, khả năng kiểm soát bóng cùng tính đột biến vượt trội cho MU.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt cầu thủ như Andre Onana, Marcus Rashford, Altay Bayindir và Radek Vitek đều đối mặt tương lai bất định tại Old Trafford.