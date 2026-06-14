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Thể thao

Tình thế đảo ngược với Rashford

  • Chủ nhật, 14/6/2026 16:26 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tưởng chừng sự nghiệp ở MU khép lại, nhưng quyết định từ Barcelona mở ra cơ hội tái xuất cho Marcus Rashford dưới thời Michael Carrick.

Sau thời gian thất sủng dưới thời Ruben Amorim, Rashford rời MU theo dạng cho mượn và lần lượt khoác áo Aston Villa rồi Barcelona. Tại Tây Ban Nha, chân sút 28 tuổi góp công giúp đội chủ sân Camp Nou vô địch La Liga, qua đó khiến nhiều người tin rằng anh sẽ được giữ lại lâu dài.

Tuy nhiên, thương vụ Barcelona chi tới 70 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle khiến Rashford không còn nằm trong kế hoạch. Đội bóng xứ Catalonia từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng, mở ra khả năng tiền đạo người Anh trở lại Manchester.

Theo Manchester Evening News, HLV Michael Carrick vẫn duy trì liên lạc với Rashford thời gian qua. Nhà cầm quân này cũng tham khảo ý kiến nhóm thủ lĩnh trong phòng thay đồ và nhận được phản hồi tích cực về khả năng tái hòa nhập của ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo CLB.

Rashford còn hợp đồng với MU đến tháng 6/2028. Trong bối cảnh chưa có đội bóng nào sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng cũng như mức lương khổng lồ, kịch bản Rashford trở lại Carrington tập luyện trước mùa giải mới ngày càng khả thi.

Cựu danh thủ Nicky Butt cho rằng cánh cửa dành cho Rashford chưa hoàn toàn khép lại. "Bạn không thể bỏ phí một cầu thủ đang hưởng mức lương lớn như vậy. Nếu Rashford trở lại, tập luyện nghiêm túc và thể hiện khát khao cống hiến, mọi thứ đều có thể xảy ra", Butt nhận định.

Rashford ghi 87 bàn sau 287 trận tại Premier League cho MU. Giờ đây, anh đứng trước cơ hội viết tiếp chương còn dang dở trong màu áo đội bóng làm nên tên tuổi của mình.

Cánh cửa tới Bayern mở ra với Rashford

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Minh Nghi

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